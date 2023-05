Vendégmunka: bezárja a kiskapukat a kormány

Még a tavaszi ülésszakban szavaz az Országgyűlés a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvénytervezetről – erről a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár nyilatkozott a Világgazdaságnak annak apropóján, hogy a javaslat kedd este megjelenik a parlament honlapján. Czomba Sándor jelezte: a tervek szerint a részletszabályokat ősszel fogadhatják el, majd a teljes csomag hatályba lépése november 1-jével történik meg.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy ma Magyarországon a munkaerőpiaci helyzet kifejezetten jó, mindez annak is köszönhető, hogy a kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. A cél ezzel a törvénytervezettel is ennek megvédése. A foglalkoztatottak száma már több mint fél éve mintegy 4,7 millió fő. Míg a foglalkoztatottság az uniós átlag feletti, addig a munkanélküliségi ráta jóval az Európai Unió átlaga alatt van.

A szakpolitikus úgy fogalmazott, a javaslat célja, hogy irányítható módon, szabályozott keretben lehessen tartani a magyar munkaerőpiaci folyamatokat. Ez azért fontos, mert már eddig is számos beruházás érkezett és még érkezik az országba, amelyek együttesen több százezer fő foglalkoztatását teszik szükségessé. „Amíg van magyar munkavállaló, addig magyarokkal töltsük be ezeket az állásokat – ez a filozófiája a törvénytervezetnek” – húzta alá. Ha viszont nincs szabad magyar munkaerő, akkor először a környező országbelieket veszik számításba, majd ha további humán erőforrás is indokolt, a harmadik országbeliek foglalkoztatása csak akkor következhet soron.

Az elképzelés szerint az új jogszabály megkülönbözteti a vendégmunkásokat – nekik könnyebb lesz a munkavállalás, hiszen a tartózkodási engedéllyel automatikusan megkapják a foglalkoztatási engedélyt is –, illetve a normál üzemmenetben érkező harmadik országbeli foglalkoztatottakat. Továbbra is meghatározott kvóta fogja védeni a magyar dolgozókat: csak olyan számban érkezhetnek majd munkavállalók harmadik országból, amennyit az előre meghatározott kvóta engedélyez.

Az még nyitott kérdés, hogy a kvótát milyen számítással határozzák meg. Az eddigi gyakorlat szerint az előző év üres álláshelyeinek havi bontását vették alapul, így éveken át 50-60 ezer főről lehetett beszélni, de ezt szinte sose töltötték fel. Jelenleg egyébként Brazíliából, Mongóliából, a Fülöp-szigetekről és Vietnamból is érkeznek Magyarországra dolgozni, a teljes szám jelenleg mintegy 80 ezer. Csakhogy ebből majdnem 60 ezren szerb és ukrán állampolgárok. Czomba Sándor rámutatott: miközben az aktív korúakhoz képest a harmadik országból érkezett foglalkoztatottak aránya Lengyelországban 6 százalék körül alakul, addig itthon mindössze 1,7 százalék. Vagyis köszönőviszonyban sincsenek a valósággal azok a kommentárok, amelyek szerint a magyar munkaerőpiacot elárasztanák a külföldiek.

Borítókép: Czomba Sándor foglalkoztatáspoilitikáért felelős államtitkár (Fotó:Világgazdaság)