Igazi húzóágazattá vált a turizmus

Jó évet és nyári turisztikai szezont vár Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki a Világgazdaságnak adott interjút. Jelezte: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK) köszönhetően az egész országra kiterjedően pontosan láthatják a hazai utazási trendeket, napi szinten az előfoglalási adatokat. Eszerint az év első öt hónapjában tavalyhoz képest négy százalékkal több, összesen 12,2 millió vendégéjszakát regisztráltak az NTAK-ban a magyarországi szálláshelyek, ami leginkább annak köszönhető, hogy nagyban erősödik a külföldi vendégforgalom.

– A tíz legnagyobb küldőpiacunk mindegyikéből többen érkeztek hozzánk január–május között, mint tavaly ugyanekkor. Például Olaszországból csaknem kétszeresére, de az izraeli és lengyel vendégéjszakák száma is közel másfélszeresére nőtt – ismertette.

Az interjúban szó esett arról is, hogy a nemzetközi vendégforgalom emelkedésével szemben a belföldi, ha minimálisan is, de csökkenést mutat. Idén január–május között hatmillió éjszakát töltöttek el a belföldi vendégek a szálláshelyeken, ez 360 ezer éjszakával, hat százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vezérigazgató szerint a belföldi forgalom mérséklődése általános európai trend. A Covid-járvány idején a korlátozások miatt jellemzően felerősödött az országok belföldi turizmusa, feloldásukat követően pedig elindult a nemzetközi turizmus visszaépülése. Ez alól hazánk sem kivétel: míg 2021-ben a belföldi vendégéjszakák aránya még hetven százalék fölötti volt, tavaly éves szinten valamivel ötven százalék felett teljesített, míg az év első öt hónapjában ötven százalék alá mérséklődött. Ennek oka, hogy mi, magyarok is elindultunk külföldre.

– Összességében ugyanakkor ennek hatását ellensúlyozza, hogy erőteljes növekedésnek indult a Magyarország iránti nemzetközi kereslet, aminek eredményeként éves szinten ötven százalék feletti lehet a külföldi vendégéjszakák részesedése – magyarázta Horváth Péter.

A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a turizmus adja a GDP közel 13 százalékát, ráadásul az ágazat 2012 óta kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a nemzetgazdasági átlag.

A nemzetközi kutatóintézetek várakozásai szerint is az informatika és a mesterséges intelligencia egyre inkább bővülő alkalmazása mellett a turizmus lesz a világgazdaság motorja a következő évtizedben. Ezentúl beszédes adat az is, hogy a jegybank első negyedévi adatai szerint a nemzetközi utazásokból származó devizaegyenleg 39 millió euróval haladta meg a tavalyit.