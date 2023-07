Önbecsapás a német energiapolitika

Egyre több ellentmondás feszíti a német Zöldek ideológiavezérelt energiapolitikáját. Még a választási kampányban Robert Habeck, a párt társelnöke a következőket ígérte meg: kivezetik az atom-, a szén- és a gázerőműveket, távol tartják a cseppfolyósított gázt (LNG), a kieső energiát megújulókkal pótolják, valamint letörik a magas energiaárakat. Mindezek fényében érdemes visszatekinteni az elmúlt időszak fejleményeire.

Robert Habeck már közvetlenül a választások után megszegte a gázerőművekkel kapcsolatos ígéretét. Kénytelen volt ezt tenni, hiszen a megújuló forrásokra eléggé bizonytalan alapozni, ugyanis akkor is szükség van áramra, ha nem süt a nap vagy nem fúj a szél. Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a Hír TV-nek adott nyilatkozatában arra is felhívta a figyelmet, hogy miután kiderült, miszerint az energiaválság több egy átmeneti piaci anomáliánál, a széntüzelésű erőművekkel kapcsolatos választási vállalások is ugrottak. A Magyar Nemzet korábban több cikkben is beszámolt arról, hogy milyen brutális módon emelkedett meg az ország szénfelhasználása.