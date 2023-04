Mutatjuk a német atomstop következményeit + videó

– Az ideológiavezérelt energiapolitika végül legyőzte a józan észt, és Németország a maradék három atomerőművét is bezárta – mondta Hortay Olivér a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője bemutatta a döntés következményeit.

A biztató előjelek ellenére április 15-én Németország végleg búcsút intett az atomenergiának. Hiába fúrták meg a koalíciós partnerek a tavaly év végi határidőt, hiába kérték szakmai szervezetek és Nobel-díjas tudósok a további működést, illetve hiába támogatta a német lakosság kétharmada a kapacitások fenntartását, mindez hiábavalónak bizonyult.

– A több évtizedes érzékenyítés miniszterré emelte a Zöldek vezetőjét, Robert Habecket, aki még úgy is keresztülvitte politikai célját, hogy amögül idő közben mind a szakmai, mind a társadalmi támogatottság elpárolgott. A korábbi adatok alapján, a döntés várható következményei már most is jól láthatók – ismertette a szakértő.