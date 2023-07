Válságból építkező fejlődés a szomszédban

Jelentősen nőtt a romániai cégek termelékenysége az elmúlt évtizedben. Míg 2012-ben egy munkavállaló átlagban 279 ezer lejt (56 300 euró) termelt, tavaly ennek az értéknek a dupláját is meghaladó összeg, 607 ezer lej kerekedett ki. A profit is szépen gyarapodott, a 2021-es 208,3 milliárd lejhez képest 251,5 milliárd lejre növekedett. Mindez évtizedes távlatban még látványosabb eredmény, hiszen 2012-ben még csak 57,1 milliárd lej volt a keleti szomszédban működő cégek nyereségének összege. Amúgy a legutóbbi „békeévben”, a minden gazdasági mutató szerint roppant sikeres 2019-ben haladta meg első ízben a százmilliárd lejt a romániai vállalatok összesített nettó nyeresége. A profitráta is szépen emelkedett a jelzett időszakban: 2012-ben a nettó nyereség az árbevétel 0,3 százalékának felelt meg, tavaly viszont már annak kilenc százalékát tette ki. Az elmúlt évben a kőolajipari termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó, 55 milliárd lejes (11,1 milliárd euró) árbevételt produkáló OMV Petrom bizonyult a legsikeresebbnek.

A Ziarul Financiar című gazdasági lap által közzétett adatok szerint tavaly 17 százalékkal, 2075 milliárd lejről 2422 milliárdra (489,3 milliárd euró) nőtt a romániai cégek összesített árbevétele.

Mindez a tavalyi pénzügyi mérleget június 15-ig benyújtó 813 ezer cég adataiból kerekedett ki. Az alkalmazottak száma ugyanakkor az egy évvel korábbi 4,17 millióról 3,99 millióra csökkent. Másfél évtizedes viszonyításban a foglalkoztatási csúcsot a 2008-as év jelentette 4,62 millió alkalmazottal, de még 2019-ben is 4,13 millió volt a munkavállalók száma.

A tavalyi adatok eléréséhez jó alapot biztosított, hogy a romániai versenyszféra nem jött ki rosszul a koronavírus-járvány éveiből. Természetesen a gazdaság nem egységes módon élte meg a válságot, egyes ágazatok, mint például a vendéglátóipar, a turizmus vagy a divatipar nagyon megszenvedték, mások viszont – elsősorban az élelmiszer-forgalmazó kiskereskedelmi vállalatok, a webáruházak, az építőipar, az informatikai ágazat – lendületesen fejlődtek.

A pénzügyi és befektetési tanácsadással foglalkozó KPMG elemzése szerint 2020-ban a Romániában működő cégek teljes árbevétele 1716 milliárd lejt tett ki, ami csak háromszázalékos elmaradást jelentett az egy évvel korábbi, 1764 milliárd lejes értéket produkáló sikeres periódushoz képest. A termelékenység pedig egyenesen nőtt a járvány első évében: 2019-ben egy alkalmazott éves szinten átlagban 409 300 lejt termelt, egy évre rá pedig már 415 500 lejt. A másfél százalékos növekedés annak köszönhető, hogy bár az árbevétel három százalékkal visszaesett, az alkalmazottak száma még nagyobb mértékben, négy százalékkal csökkent. A versenyszféra így összességében nyereségesebb lett: 2020-ban a romániai cégek 153 milliárd lej nyereséget termeltek, három százalékkal többet, mint 2019-ben, amikor a profit 148 milliárdot tett ki. Sőt 2020-ban a cégek száma is két százalékkal nőtt, az év végén 806 871 vállalkozást jegyeztek.

A sikerlista első harmadában menetrendszerűen jelen van a leggazdagabb romániai magyar, a nagyváradi Teszári Zoltán cége, a Digi-csoportot tulajdonló RCS&RDS is. A top százba egyetlen magyarországi érdekeltségű vállalat fér be, a kolozsvári székhelyű Mol Románia. Székelyföldi vállalat legutóbb 2019-ben „csusszant be”, akkor az ásványvizeket, üdítőket, sört és energiaitalokat gyártó és palackozó vállalat, a borszéki székhelyű Romaqua részvényesei ünnepelhették a 98. helyet, amelyet a 843,9 millió lejes (170,5 millió euró) árbevétel mellett 86,9 millió lejes (17,5 millió euró) nyereség tett lehetővé.

Borítókép: Az elmúlt évben a kőolajipari termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó, 11,1 milliárd euró árbevételt produkáló OMV Petrom bizonyult a legsikeresebbnek Romániában (Fotó: Shutterstock)