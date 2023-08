Lehet ok némi optimizmusra a lakossági hitelek terén

Óvatos élénkülést mutat alakossági hitelpiac, azonban az egyes hiteltermékek iránti kereslet nagyban eltér. Az abszolút vesztes a lakáshitelpiac, míg a szabadfelhasználású jelzáloghitelek iránt jelentősnek mondható az érdeklődés.

Azzal együtt, hogy az év első felében majdnem a felére zsugorodott a lakossági hitelpiac 2022. első hat hónapjához képest, a második negyedév számai alapján már lehet ok némi optimizmusra – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból és a Világgazdaság ezek alapján írt cikkéből.

A jegybank statisztikái szerint a második negyedévben összesen 395,9 milliárd forintnyi lakáscélú és fogyasztásihitel-szerződést kötöttek a háztartások, ami közel felével elmaradt az egy évvel korábbi volumentől, ugyanakkor az első három havi összegnél már 30 százalékkal nagyobb. Ebből arra lehet következtetni, hogy már elindult a pénzügyi szolgáltatók által remélt élénkülés a piacon, ám semmiképp sem bízhatják el magukat a bankok – jegyzi meg a lap cikke.

A lakossági hiteltermékek iránt eltérő mértékű a kereslet, a legtöbben a szabadfelhasználású jelzáloghiteleket keresték, az első negyedévhez képest duplaakkora összegre kötöttek szerződést. A babaváró támogatás 57,8 milliárd forintnyi második negyedéves „teljesítménye” hiába másfélszerese az előző negyedéves időszaknak, nem tekinthető kiemelkedő teljesítménynek. Ehhez hozzájöhet a kivárás is, hiszen a felvehető összeg maximuma jövő évtől emelkedik, ami azért is fontos, mert ezt a fajta kölcsönt sokan önerőként számíttatják be ingatlanvásárlásnál. Ezzel párhuzamosan a falusi csok-os településeken jövőre várható forgalomélénkülés, most kivárást láthatunk.

A lakáshitelek piaca visszaesést mutat, mert bár a második negyedévben megkötött 141,5 milliárd forintnyi új szerződés 22,6 százalékkal több az első háromhavi mennyiségnél, nagyon messze van – a zöld hitelekkel egyébként vastagon megtámogatott – egy évvel korábbi 426,9 milliárdtól. A zöldhitel nem mellesleg az ingatlanpiacra is jótékony hatást gyakorolt, a most érezhető keresletcsökkenés pedig a hitelfelvételi kedv visszaesésével is összefügg.

A mondhatni legegyenletesebb kereslet a személyi kölcsönök iránt van. A képet ugyanakkor tovább árnyalja egyfajta szezonális hatás, mivel az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít a lakossági hitelezésben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)