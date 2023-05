– Az ilyen intézkedések kapcsán fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a gazdasági folyamatokba való beavatkozás akaratlanul is a piac torzulásával jár, ugyanakkor a különféle állami intézkedéseket soha nem szabad önmagukban értékelni, azok együttes hatását szükséges egy-egy érintett szektornál figyelembe venni. Persze nem könnyítette meg a mi munkánkat – fogalmazott Bódizs Kornél –, hogy a korlátozások bankellenes hangulatban, illetve a korábbi évek intézkedései­nek hatása alatt érkeztek meg. Mindez az adósok fizetési morálját is kedvezőtlenül érinti, hiszen az az általános üzenet, hogy a késedelmek következmény nélkül maradnak, az adósságokat nem kell rendezni. Számítani kell arra, hogy a kamatstop kivezetésével ahhoz hasonló helyzetben leszünk, mint ami a moratórium végével jár: vissza kell térni a piaci kamatokhoz és el kell fogadni a magasabb törlesztőrészletet.

Talán remélhetjük, hogy addigra csökkenő kamatkörnyezetbe csöppenünk, azonban rövid távon, illetve június 30-ig valószínűtlen, hogy ez bekövetkezne. Mindenesetre tartunk attól is – válaszolta a Világgazdaság kérdésére az elnök –, hogy a kamatstop vége ismét a bankellenes hangulatot erősíti majd, mindezek ellenére mégis jobb tervezetten, a most ismert időpontban kivezetni a kamatstopot, mint újra és újra meghosszabbítani.

A kamat általános csökkenésére van szükség a hitelezés felfutásához, illetve az infláció megfékezéséhez.