Mutatjuk, hogy mekkora bevételt hozhat az atlétikai világbajnokság

Az előzetes becslések azt mutatják, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság a mintegy bruttó hetvenmilliárd forintos összköltsége mellett, a kiadásokat kétszeresen meghaladó, 130 milliárd forint feletti bevétellel teljesíthet. A költség oldalon szereplő számok pedig a szervezők törekvéseinek megfelelően nem a semmibe hullanak, hanem gazdaságélénkítő hatásúak lehetnek. A hazai kis- és középvállalkozásoknál hasznosulnak, azaz a szervezők minden eszközt, szolgáltatást, amit csak lehet, magyar eladóktól és beszállítóktól szereznek be. Ez több ezer magyar családnak jelent bevételt a világbajnokság előtt és alatt. Érdemes azonban figyelembe venni a hosszú és rövid távú hatásokat is – ismerteti az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Az ilyen rendezvények hosszú távon javítják a rendező ország ismertségét a világban, ami többek között turistákat vonz, de javítja az ország kultúrájának elfogadottságát is.

A világbajnokság miatt hazánkba érkező külföldi látogatók miatt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint már augusztus közepén közel 340 ezer – a verseny időtartamára szóló – vendégéjszaka-foglalást regisztráltak a fővárosi szálláshely-szolgáltatók.

A sportesemények szurkolói körében nagy az aránya azoknak, akik visszatérnének. Például a 2017-es londoni világbajnokság látogatóinak több mint kilencven százaléka ajánlaná ismerősének a helyszínt, és hetven százalékuk vissza akar térni oda egy következő nyaralás alkalmával.

A televíziós közvetítésen keresztül egymilliárdan követhetik szorosan az eseményeket, de a közvetítések összesen hárommilliárd emberhez juthatnak el. Ez legalább hatvanmilliárdos reklámérték Magyarországnak a londoni atlétikai világbajnokság számaiból kiindulva.

Nem csak anyagi haszonnal jár a budapesti atlétikai világbajnokság

A helyieknek előnyt jelent, hogy ez egy hosszú távú befektetés. Az ország és város örökségei lesznek a továbbfejlesztett sporthelyszínek. Fejlődésnek indul az infrastruktúra és a közlekedés is. Ráadásul a rendezők tekintettel lehetnek arra, hogy kevésbé fejlett városrészeket kapcsoljanak be ilyenkor a város vérkeringésébe. Így történt ez a 2023-as atlétikai világbajnokság esetében is, a beruházás Budapest egyik rozsdaövezetében valósult meg. A rövid távú gazdasági hatások pedig kiemelten serkentenek egyes szektorokat, így a turizmust, a kiskereskedelmet és a szállítást. A 2023-as atlétika világbajnokság szervezése során kiemelt szempont volt a magyar kis- és középvállalkozások bevonása a beszerzések és igénybe vett szolgáltatások kiválasztása során.