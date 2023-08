Fürjes Balázs: Hazánk nyerte volna el a 2032-es olimpia megrendezésének jogát

Fürjes Balázs szerint eddig remekül zajlott a budapesti atlétikai világbajnokság, de továbbra is összpontosításra van szükség, hogy a sporteseményt összességében is sikerként lehessen elkönyvelni.

– Ha már a verseny lefújása előtt elhisszük, hogy győztünk, akár el is veszíthetünk mindent. Láttunk már ilyet. Féltávnál érthetően jön a fáradtság, nehezebb koncentrálni, de még messze a cél. Most kell még mozgósítani minden maradék energiát.

Érdemes, mert nagy győzelem kapujában állunk: ha megmarad az összeszedettség, minden esélyünk megvan a sikerre. Ha így folytatjuk, világsiker lesz a vége – mondta a Mandinernek a szervező­bizottság társelnöke.

Fürjes az interjúban felidézte, hogy a Nemzetközi Atlétikai Központ létrejötte nemcsak a vb megrendezése miatt volt fontos, hanem a korábban lerobbant rozsdaövezet ezentúl a városlakók kedvére lehet, és a világ egyik legnézettebb sporteseményének kedvező hatásai több területen is érzékelhetők.

A politikus úgy véli, Magyarország 2032-ben a nyári ötkarikás játékokat is megrendezhette volna.

– Biztosan elnyertük volna a 2032-es játékokat, és olyan alaposan és hosszan készülhettünk volna, mint senki más. És most nem lenne kérdés, hogy addig meg tud-e épülni egy új budapesti híd, vagy befejezzük-e a HÉV-ek felújítását, a közösségi közlekedés teljes járműparkcseréjét és sok minden mást – magyarázta Fürjes. – Nem voltunk már ott, és Párizs és Los Angeles versenyében nem lett vesztes, két olimpiát osztottak ki. Párizsé lett 2024, Los Angelesé 2028. Mert egyikük sem veszíthetett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a franciákra és az amerikaiakra is szüksége van. És a hitelességre. Budapest jól állt, mindhárom körös pályázati dossziénkat leadtuk, kitűnő értékeléseket kaptunk. Mi voltunk a megtestesült Agenda 2020. Ez egy NOB-reform, amely észszerűsíti az olimpiák méretét és költségvetését, s azt célozza, hogy újra lehessenek házigazdák közepes méretű világvárosok is, mint Budapest vagy akár Brisbane. Közép-Európa és Budapest új helyszín lett volna. Ha nem borul fel a kezdeti egyetértés, akkor nem két, hanem három olimpiát osztottak volna ki. Nem is akarták volna, de nem is lehetett volna kihagyni a mindent teljesítő, jó budapesti pályázatot. Csak ott kellett volna lennünk a célban. A felfordulás, ami ezt megakadályozta, olimpiát vett el Magyarországtól.

Fürjes Balázs hozzátette, nem biztos benne, hogy a közeljövőben újra előkerülhet ez a kérdés.

– Most nem ennek van az ideje, túl sok a másféle kihívás. Ha egyszer a két pályázó, a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest városa egyetért, és a magyarok többsége szimpatizál a gondolattal, akkor majd eldönti az ország. Lehet, hogy ez már nem az én nemzedékem kérdése lesz.

Borítókép: Fürjes Balázs (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)