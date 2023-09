Fogják a fejüket a gazdák, örülnek a vásárlók: rohamosan csökken a burgonya ára Európában

A piaci szereplők pesszimisták, szerintük ugyanis a piacon lévő hatalmas burgonyamennyiség miatt

a közeljövőben biztosan nem lehet számítani az árak növekedésére.

A holland burgonya ára a Mintec elemzői intézet adatai alapján augusztus 22-én harminc euró/száz kilogrammra csökkent, ami ötven százalékkal alacsonyabb, mint az egy hónappal korábbi hatvan euró/száz kilogrammos ár. A vevők többsége szerződéses mennyiséget használ fel, csak nagyon minimális a kereslet szabadpiaci burgonyára.

Ennek hatása az lett, hogy a termelőknek alacsonyabb áron kellett értékesíteniük azt, hogy tovább ösztönözzék a vásárlást.

Magyarországon is jellemző a burgonyapiacra a szezonális árcsökkenés, ugyanis a betakarítással több új termék kerül a piacra, amit a lakosság is szívesebben vásárol. Idén viszont később kezdődött a betakarítás, így az áresés a szokásosnál később következett be.