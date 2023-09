Így értékeli az elemző a hitelminősítő döntését

Egy jövőbeni felminősítéshez három dolog vezethetne a Moody’s szerint: az uniós feltételek maradéktalan teljesítése és így a források folyósítása, a vártnál erőteljesebb gazdasági növekedés, illetve szigorúbb fiskális politika, azaz alacsonyabb hiány. Leminősítéshez vezethet a fenti három tényező negatív irányú változása, az Oroszországból érkező energiaimport zavara, illetve ha hazánk a külföldi működőtőke szempontjából kedvezőtlenebb helyszínné válna, valamint ha az orosz-ukrán háború a NATO részvételével eszkalálódna.

A szakértő jelezte: összességében bár nem történt változás a hitelminősítésben, mindenképpen pozitívumként könyvelhető el a közlemény vártnál pozitívabb hangvétele. Ez természetesen nem jelenti a negatív tényezők, illetve kockázatok elhallgatását, de messze nem ezek vannak az értékelésben túlsúlyban.

– Ez azért is kedvező hír, mert bár a várakozás a változatlan kilátás volt, egy kis esélyt adtunk arra is, hogy adósságunkat negatív kilátással látják el. Ennek veszélye azonban vélhetően a jövőben már jóval alacsonyabb lesz, hiszen az infláció mérséklődése a költségvetési folyamatokra is kedvező hatást gyakorolhat, illetve segíthet beindítani a növekedést is. A felminősítés eléréshez azonban még sok a tennivaló: a költségvetési helyzet javítása mellett fontos az érdemi növekedési pályára való visszatérés, továbbá az uniós források tényleges megszerzése – tette hozzá Regős Gábor.