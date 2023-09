Ismét összeültek a minisztérium és a napelemes szervezetek képviselői – közölte közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A tárca jelezte: felek egybehangzóan sikeresnek értékelték a legutóbbi tárgyalási fordulót, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szeptember 7-éig megtörtént igénybejelentés alapján 2025 végéig megépülő háztartási napelemes rendszereket működtetők a továbbiakban is élvezhetik az éves szaldó elszámolás előnyeit.

Steiner Attila energetikaért és klímapolitikáért felelős államtitkár több részletkérdésben egyértelműsítette a kormányzati álláspontot. Szilágyi László, Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke és Szolnoki Ádám, a MANAP Iparági Egyesület elnöke felvetéseire határozottan rögzítette, hogy: az éves szaldó elszámolás fenntartása minden háztartási méretű kiserőműre érvényes. Az általános határidők betartása esetén a családokon kívül a további üzemeltetők (köztük például vállalkozások, önkormányzatok és intézmények) napelemes rendszerei is a kedvezőbb elszámolásban maradhatnak.

A folyamatban lévő lakossági napelemes pályázaton nyertes beruházások a kormányzati szándék szerint szintén éves elszámolásban működhetnek az üzembe helyezésüktől számított tíz éven át.

Az Energiaügyi Minisztérium elkezdte újratárgyalni azt az uniós társfinanszírozású programban megszabott feltételt az Európai Bizottsággal, amely alapján az érintettek korábban elfogadták, hogy automatikusan átkerülnek a kötelezően bevezetendő bruttó elszámolásba.



A bruttó elszámolás kapcsán közös nevezőként fogalmazódott meg, hogy az adminisztratív átvételi ár szintje mellett lényeges szempont az is, hogy a napelemes termelők piacra lépése lehetővé váljon. A résztvevők megállapodásuk szerint a közeljövőben folytatják a hasznos megbeszéléseket. A minisztérium a jövőben is ösztönözni kívánja a tiszta napenergia hazai térnyerését. A tárca egyebek mellett az előkészületben lévő új támogatási lehetőség kapcsán is kikéri az iparági szövetségek álláspontját.