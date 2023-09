Megvan, hogy augusztusban melyik autómárkát szerettük a legjobban

Az idén nagyot menő cseh konszernt végül a Suzukinak is sikerült megelőznie, így ezúttal be kellett érnie a harmadik hellyel. Tavaly ugyanekkor még a lélektani határnak számító tízezres darabszámot ostromolták az újautó-értékesítések itthon, idén viszont annak ellenére sem megy a szekér, hogy néhány márkánál még mindig nem szállították le a jóval korábban megrendelt modelleket, vagyis az értékesítési adatok tulajdonképpen nem is a jelenlegi helyzetet tükrözik – olvasható a Vg.hu cikkében.

Augusztusban is csak szenvedett a magyar újautó-piac: a mértékadó Datahouse szerint 8951 darab személygépkocsi kapott rendszámot az elmúlt hónapban, ami 10,4 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Tavaly ugyanilyenkor tehát még a lélektani határnak számító tízezres darabszámot ostromolták az eladások, idén viszont annak ellenére sem megy a szekér, hogy néhány márkánál még mindig nem szállították le a jóval korábban megrendelt modelleket, vagyis az értékesítési adatok tulajdonképpen nem is a jelenlegi helyzetet tükrözik.

Milyen autókat vettek a magyarok augusztusban?

Megtörte a Skoda hegemóniáját a Toyota, amely 1344 átadott kocsival nyerte meg az augusztusi versenyt. Az idén nagyot menő cseh konszernt végül az esztergomi gyártósorral rendelkező Suzukinak is sikerült megelőznie, így ezúttal be kellett érnie a harmadik hellyel. Éves szinten a sorrend a következőképpen néz ki:

a Toyota, a Skoda, a Volkswagen.

Eddig 73 879 darab új személygépkocsit értékesítettek itthon 2023-ban, ami 2468-cal kevesebb mint 2022 hasonló periódusában, azaz

a magyar újautó-piac jelenleg 3,2 százalékos mínuszban van.

Mi történt itthon júliusban?

A márkák rangsorában júliusban még a Skoda végzett az élen 1225 darabbal, de a második helyen záró Toyotának is meglett az ezer átadott jármű (1064), míg a dobogó legalsó fokához a német Volkswagennek már 714 autó is elég volt.

Noha a Suzuki korábban szinte kibérelte magának az első helyet, az év hetedik hónapja nem sikerült valami fényesre neki (616 darab), a top ötbe a dél-koreai Kia pedig 529 eladott személyautóval fért be.

Összesen 8340 új kocsi kapott rendszámot júliusban.