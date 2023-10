A jó ügyekben is számíthatunk a multi-élelmiszerláncokra (x)

Piacra lépésük óta támogatják a jó ügyeket a Magyarországon működő multi élelmiszer-kiskereskedők. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat nemzetközi élelmiszer-kiskereskedője (az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a SPAR és a Tesco) esetében napi gyakorlat, hogy lehetőségeikhez mérten rendszeres adományokkal segítik azokat a társadalmilag hasznos jó ügyeket, amelyek munkatársaik és vásárlóik számára fontosak.

Több évtizednyi partnerség a segítőkkel

Az országosan aktív civil szervezetek több évtizede számíthatnak akár napi szintű segítségre a Magyarországon működő multi élelmiszerláncoktól. Felsorolni is hosszú, hogy a hat cég hány szervezet munkáját támogatja. Szorosan együttműködnek többek között a Magyar Vöröskereszttel, az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal, a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvánnyal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével.

Ezeknek a szervezeteknek a munkáját pénz- és termékadománnyal, adománygyűjtéssel, sőt önkéntes munkával is segítik.

Több száz szervezet például naponta kap élelmiszer-adományt, amellyel sok tízezer rászoruló napi élelmiszer-szükségletéről tudnak gondoskodni. Másokat adománygyűjtő kuponok értékesítésével segítenek, és a vásárlóktól, munkatársaktól befolyt összeget juttatják el a partnereknek, akik az adományokból felzárkóztató, képességfejlesztő, esélyteremtő programokat valósítanak meg.

Rendszeresek az ilyen adománygyűjtő kampányok például karácsony előtt, illetve gyereknap környékén, de egyes áruházakban egész évben lehet ilyen formában jótékonykodni. Szintén rendszeresek a szezonális termékadomány-gyűjtések: augusztusban például többen gyűjtenek tanszereket a nehéz helyzetben élő kisiskolásoknak, novemberben pedig élelmiszer-adományokat, hogy a rászorulók karácsonyát szebbé varázsolhassák. Jellemző gyakorlat az is, hogy bizonyos termékek vagy termékkategóriák megvásárlásából befolyt összeget ajánlják fel a multi kiskereskedők jótékony célra, sőt, az így összegyűlt összegeket általában ki is egészítik saját forrásból és így adják át a segítő partnereknek, akik a pénzből a rászorulók, a fogyatékkal vagy betegséggel élők mindennapjait teszik könnyebbé.

Mindezek mellett arra is találunk példát, hogy a vásárlók a kereskedő által biztosított vásárlói hűségpontokat ajánlhatják fel jótékony célra, valamint arra is, hogy a multik biztosítják a lehetőséget, hogy kollégáik fizetett munkaidőben végezzenek önkéntes munkát a jó ügyért.

A helyi ügyeket is felkarolják

Az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a SPAR és a Tesco támogatására nem csak a nagy, országos szervezetek számíthatnak. Mindegyik láncra jellemző, hogy áruházaik környékén helyi szinten is jótékonykodnak, például óvodáknak, iskoláknak, állatvédőknek gyűjtenek és adományoznak. Sőt, egyes láncoknál külön pályázati programokat is működtetnek, ahol kifejezetten a kis, helyi szervezetek pályázhatnak lokálisan megvalósítani kívánt programok támogatásra. Ezekkel a támogatásokkal a multik olyan jó ügyek megvalósításához is hozzájárulnak, mint például óvoda- vagy bölcsődeudvarok és közösségi kertek megszépítése, a nyugdíjasok digitális oktatása, a gyengénlátóknak szervezett főzőtanfolyam, akadálymentesítés vagy speciális igényű gyermekek táboroztatása.

Segítség, ha baj van

Természetesen a hat multi-élelmiszerlánc akkor is azonnal készen áll segíteni, ha baj van. A koronavírus-járvány alatt például folyamatosan élelmiszer-adományokkal segítették az egészségügyi dolgozókat és digitális eszközökkel az otthon tanulókat. Az ukrajnai háború kitörésekor pedig azonnal elindítottak adományaikat a menekültek és segítőik folyamatos ellátásához.

Borítókép: illusztráció (Fotó: OKSZ)