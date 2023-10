Mennyiségi korlátozást vezet be az egyik legnagyobb áruházlánc Magyarországon

Kámán Tamás, a magyarországi Tesco beszerzési igazgatója rávilágított arra is, hogy minek köszönhető a rendkívüli népszerűségük.

„Árgarancia-programunk segítséget jelent a vásárlóknak, hogy ne kelljen az árak összehasonlításával foglalkozniuk, hiszen mi elvégezzük helyettük a feladatot. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vásárlói szokások változását, így az Árgaranciát ezentúl még több kedvenc sajátmárkás termékre vállaljuk. A vásárlókat minden polcon várja egy jó döntés, most például a sajátmárkás gabonapehely, tojásmentes száraztészta, darabolt paradicsom vagy bulgur legalacsonyabb árát is garantáljuk. Az inflációellenes védőháló fenntartása érdekében pedig már akcióban is kínálunk árgaranciás árucikkeket, melyek árát versenytársaink akciós áraival vetjük össze” – összegzett Kámán Tamás, a vállalat közleményében.