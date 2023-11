Megcsinálta a kormány, felcsillant a fény az alagút végén

Az európai gazdaság az idén veszített lendületéből a magas megélhetési költségek, a gyenge külső kereslet és a monetáris szigorítás miatt. A kihívássokkal teli év után azonban szerény fellendülés várható. Ezt nyilatkozta a minap az unió gazdaságpolitikai biztosa. Paolo Gentiloni felhívta arra is a figyelmet, hogy megnőtt az elmúlt hónapokban a kilátásokat fenyegető bizonytalanság az Ukrajna elleni elhúzódó háború és a közel-keleti konfliktus miatt. Az Európai Unió fő kereskedelmi partnerei, különösen Kína gazdasági teljesítménye szintén kockázatot jelenthetnek.

A lendületvesztést Magyarország sem kerülte el a fent említett okok miatt. Az Orbán-kormány több intézkedést hozott annak érdekében, hogy a visszaesést minél hamarabb leküzdje az ország. A ráfordított energia mára meghozta az eredményeket. Az idei év legnagyobb gazdasági ellenségévé az infláció vált. Ez kijelölte a célt is, amely ebből adódóan az áremelkedés letörését jelentette.

Lengyelország után hazánkban is sikerült végre egy számjegyűre csökkenteni a mutatót: októberben átlagosan 9,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat a fogyasztói árak. Szeptemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek.

– A kormány infláció elleni harca beérett: az intézkedések januárban megállították a további emelkedést, ezt követően pedig egyre nagyobb ütemben, egyre dinamikusabban csökkentették az infláció mértékét – nyilatkozta nemrégiben a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton jelezte azt is, hogy jó eséllyel már szeptembertől újra növekedésnek indulhattak a reálbérek, azaz a korábbi évekhez hasonlóan egyre többet érhet a családok fizetése. Hogy ez így történt-e, az csütörtökön bizonyosodhat be, akkor közli a Központi Statisztikai Hivatal a keresetek szeptemberi adatait. A tárcavezető szerint az infláció az év végére hat-hét százalékra apadhat, így a kormány egyre inkább a gazdasági növekedés helyreállítását helyezheti előtérbe. A minap kiderült az is, hogy ezen a téren szintén kedvező fordulathoz érkezett az ország.

Lapunk is beszámolt a hírről, miszerint a bruttó hazai termék (GDP) a harmadik negyedévben az előzőhöz képest 0,9 százalékkal nőtt. Azaz: véget ért a technikai recesszió. – A gazdaság a háborús és szankciós válság ellenére is növekedési pályára állt. A jó teljesítményt segíti, hogy a kormány letörte az inflációt. A reálbérek újra növekednek, a mezőgazdaság, az ipar és az export az európai gazdaság gyengélkedése ellenére is erősödni tudott – reagált akkor az adatokra Varga Mihály. A pénzügyminiszter megjegyezte azt is, hogy uniós összehasonlításban a magyar gazdaság továbbra is előbb jár a kilábalásban: a járvány előtti szintet már öt százalékkal múlja fölül, míg az uniós átlag három és fél százalékon áll. A tárcavezető hozzátette: a következő években tartósan és magas ütemben növekedhet a gazdaság.