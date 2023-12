Ismét terítéken lesz a magyar adósbesorolás

A második negyedévben a munkaerőköltségek az eurózónában 4,5, míg az Európai Unióban öt százalékkal emelkedtek, miközben az infláció az eurózónában 6,2 százalékot, az Európai Unióban pedig 7,2 százalékot tett ki, azaz a keresetek reálértéke mindkét területen csökkent. A nominális értékváltozás a harmadik negyedévben is hasonlóan alakulhatott, ám ez reálértelemben már kisebb mérséklődést jelenthetett, tekintettel a lassuló inflációra.

Érdemes megjegyezni, hogy a második negyedévben a nominális órabérek hazánkban nőttek a legnagyobb mértékben, 17,3 százalékkal, amelyet Horvátország és Szlovénia 14,5 százalékos bővülése követett.

Az Egyesült Államok adatközlései közül a kedden megjelenő novemberi inflációs adatok kiemelendők Regős Gábor szerint. Októberben az Egyesült Államok inflációja az előző havi 3,7 százalékról 3,2 százalékra csökkent, míg havi alapon stagnáltak az árak, azaz az Egyesült Államokban is fokozatosan enyhül az inflációs nyomás. Éves alapon az élelmiszerek ára átlagosan 3,3 százalékkal nőtt, míg az energiáé 4,5 százalékkal mérséklődött – ezen belül is kiemelkedő volt a gázolaj 21,4 százalékos árcsökkenése. A keddi adatközlésből kiderül, hogy novemberben folytatódott-e az infláció lassulása az Egyesült Államokban.

Az előretekintő iránymutatásra érdemes figyelni

– A héten a monetáris politikában is több érdekesség várható – emelte ki Regős Gábor. Kedden és szerdán ülésezik a Fed nyíltpiaci bizottsága. Várakozásaink szerint a Fed nem változtat irányadó rátáján, azt továbbra is az 5,25–5,5 százalékos sávban tartja. Ami érdekes lehet, az a jövőre vonatkozó iránymutatás: megjelenik-e bármilyen lazításra vonatkozó utalás. Az Európai Központi Bank csütörtökön tartja soron következő kamatdöntő ülését. Itt sem számítunk a kamatkondíciók változtatására, és maradhat a 4,5 százalékos alapkamat. Itt is az előretekintő iránymutatásra lesz érdemes figyelni.