Már ma megérkezik a decemberi nyugdíj

A szokásosnál több mint egy héttel hamarabb, már a mai napon megérkezik a decemberi nyugdíj. A decemberi nyugdíj is már az emelt összegű, mivel a magas infláció miatt a kormány novemberben kiigazította az év elejei 15 százalékos nyugdíjemelést. Emiatt novemberben is 3,1 százalékkal magasabb ellátás érkezett és ezt visszamenőleg is megkapta a nagyjából 2,5 millió érintett nyugdíjas. A normál havi nyugdíjnak körülbelül 37 százaléka érkezett pluszban, így novemberben átlagosan 78 ezer forinttal többet kaptak a nyugdíjasok.

A nyugdíjemelés részleteiről az államkincstár honlapján lehet tájékozódni. Legközelebb 2024. január 12-én utalnak nyugdíjat, ekkor már a jövő évre beígért, újabb hat százalákkal emelt összegek érkeznek majd.

Az erről szóló kormányrendelet a december 1-jei Magyar Közlönyben jelent meg.

Az emelés érinti az

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

fogyatékossági támogatást.

A rendelet összesen 28 jogcímet nevesít, a részletek itt találhatók. A hatszázalékos emelést az indokolja, hogy a 2024-es előrejelzések szerint éppen ennyi, tehát hatszázalékos infláció várható. Ezt kompenzálja előre a kormány.

