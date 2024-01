Avasi fejlesztések: új kilátó várja a turistákat

Miskolc egyik városrésze egy éppen befejeződött felújítás, vagyis a történelmi Avas turisztikai fejlesztése révén most még szebb arcát mutatja a turistáknak és a helyi lakosoknak egyaránt. A munkálatok – hazai és uniós támogatásokbál származó – 1,5 milliárd forintba kerültek. A felújítást azért határozták el, mert az Avas központi szerepet tölt be Miskolc életében. A lakosság majd egyharmada itt lakik, s a terület jelentős kultúrtörténeti értékekkel bír. Olyan szakrális épületei vannak, mint az avasi református templom, s a környékén lévő ódon temető. A különböző korszakokban itt kiépült 900 pince és borház három-négy évszázadon keresztül nagy szerepet töltött be a hegyaljai borok – köztük a tokaji aszú és szamorodni – kereskedelmében.

Fotó: MTI/Vajda János

A felújítás legfontosabb mozzanata az 1963 óta álló, 72 méter magas avasi kilátó rendbehozatala volt. A Hofer Miklós és Vörös György által tervezett építmény az elmúlt hatvan év alatt csak ráncfelvarrásokban részesült, de átfogó felújításon nem esett át. A rekonstrukció terveit Viszlai József Ybl-díjas építész, a város korábbi főépítésze dolgozta ki, s az Épkar Zrt. valósította meg. Megtörtént az épület statikai megerősítése, energetikai korszerűsítése, a közönségforgalmi terek burkolatcseréje. Mindez úgy, hogy megőrizték, sőt javították eredeti használhatóságot. A zárt emeleti szinten megmaradt a korábbi vendéglátó funkció, de a most már korszerű alumínium-üveg szerkezet lehetővé teszi a teljes panoráma áttekintését. A nyitott emeleti kiáltóterasz is megújult, díszkivilágítását korszerűbbre cserélték. A megújult kilátó környezete is megifjodott. A kilátó alatti elhanyagolt zöld területet felújították, talajtakaró növényeket telepítettek, lugasokat alakítottak ki, amelyet azok is élvezhetik a város panorámáját, akik nem mennek föl a kilátóba. A felújított sétányok mellett tanösvényeken tájékoztatják a látogatókat az Avas élővilágáról, múltjáról. Megerősítették a támfalakat és felújították az ide vezető lépcsőket is.

A már említett borpince és borház legjelentősebb része Bortanya néven ismerős a helyiek között. A 200 négyzetméteres épületet és a hozzá tartozó pincerendszert 2015-ben vásárolta meg az önkormányzat, hogy itt mutassák be az avasi borkultúrát. A turistáknak és más vendégeknek bemutatóközpontot hoztak létre, amelyben többféle rendezvény is helyet kaphat. A pincerendszer egyik ágában kiállítást rendeztek be a borkultúra tárgyi eszközeinek a bemutatására. A Bortanya a központja az évről évre megrendezett Avasi Borangolásnak, amelynek kertében a vendégek megismerkedhetnek a környék boraival.

A fejlesztés során a Miskolc-Avasi Református egyházközséggel együttműködve lehetővé tették, hogy reprezentatív környezetben az avasi református templom egyedi építészet- és művészettörténeti emlékeit is bemutathassák.

Borítókép: Decemberben adták át a megújult kilátót (Fotó: MTI/Vajda János)