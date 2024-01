Késik a közép-európai atomerőművekhez fejlesztett amerikai üzemanyag

Hárfás Zsolt korábban is elmondta, hogy a nukleáris biztonság elsőrendűsége, valamint a számos vizsgálat és elemzés miatt nem lehet jelentősen gyorsítani a folyamatokat. Összesen öt-hét évbe telik amíg egy atomerőmű üzemeltetője a hatósági engedély megszerzésének birtokában képes teljes egészében áttérni egy új, más gyártó által készített nukleáris üzemanyag használatára. Azaz nem lehet lényegében egyik napról a másikra lecserélni a már bevált üzemanyagot.

Az uniós politikai hátszéllel a Roszatom üzemanyagát Közép-Európából kiszorítani próbáló Westinghouse a 36 hónapos határidővel igencsak szoros – a nukleáris biztonság elsőrendűségét szem előtt tartva – jószerével teljesíthetetlen határidőt vállalt.

Már csak azért is, mert ha az új üzemanyag alkalmazása miatt más rendszereket vagy berendezéseket kell fejleszteni, illetve cserélni, e műveletek szintén engedélykötelesek. Mindeközben az orosz szállító, a TVEL változatlanul szállít közép-európai partnereinek és folyamatosan fejlesztette is az üzemanyagait, amelyekről a cseh partner is elismerően nyilatkozott.

Hárfás Zsolt emlékeztetett: a Westinghouse 2022. június 28-i jelzése szerint a temelíni atomerőmű fűtőanyag-ellátását biztosító 15 éves szerződést kötöttek. A nyilatkozat szerint a vállalat megerősített, módosított fűtőanyag-egységeket fog szállítani, amelyek az Ukrajnában működő hasonló, VVER–1000 típusú reaktorokban már bizonyítottak, és azok a hivatkozás szerint „kiváló teljesítményt nyújtanak és megbízhatók”.

Ami viszont a tényleges referenciát illeti, az a szakértő szerint kevés és nem túl kedvező. A temelíni atomerőmű reaktoraiban korábban már kipróbálták a Westinghouse üzemanyagát, ám a kazetták veszélyes mértékű deformálódása miatt inkább az oroszoktól rendeltek. Korábban ugyanez volt a helyzet Ukrajnában is.

Más baljós előjelek is vannak: a cseh szenátus külügyi, védelmi és biztonsági bizottsága tavaly november 22-én zárt ülésén amellett, hogy a diverzifikációs törekvést üdvözölte, további biztonsági intézkedések megtételét szorgalmazta. A CEZ és a nyugati szállítók között ugyanis mindmáig nem zárultak le a tárgyalások az új üzemanyagok tulajdonságairól, azaz egyáltalán nem tudni, hogy pontosan milyen paraméterekkel is kell majd legyártani az üzemanyagokat.