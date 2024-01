Az atomenergetika nem a kísérletezések terepe

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a paksi atomerőmű VVER-440 típusú reaktoraiban használt orosz friss nukleáris üzemanyagot ki lehet e gyorsan váltani alternatív gyártók üzemanyagával. Röviden: nem, mert jelenleg egyik nyugati gyártónak sincs hatóságilag engedélyezett, a VVER–440-es blokkok számára alkalmas üzemanyag-kazettája – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Az üzemanyagváltáshoz legalább 5-7 évre van szükség, a nukleáris terület nem a kísérletezések terepe

Kifejtette, ennek oka a nukleáris biztonság. Legalább 5-7 évre van szükség ahhoz, hogy egy atomerőmű üzemeltetője új, más gyártó által készített nukleáris üzemanyagra térjen át. Ez még abban az esetben is így van, ha már megvan a kifejlesztett új üzemanyag – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ennyi idő alatt zajlik le az üzemi tesztelés, a mérések, amibe beletartozik a kiégett üzemanyag pihentetése, illetve az ehhez kapcsolódó mérések és a nukleáris hatóság részéről az engedélyeztetési folyamat. Ezt a folyamatot nem lehet összehasonlítani azzal, mint ha egyik napról a másikra orosz gáz helyett például amerikai LNG-re térnénk át.

Bár fontos szempont lehet a diverzifikáció is, de kizárólag abban az esetben – hívta fel a szakértő a figyelmet –, ha a nukleáris biztonság elsőrendűsége mellett ugyanazt vagy jobb minőséget képes garantálni az alternatív gyártó, nem beszélve a többi feltételről, a megbízhatóságról és az árról. Jelenleg nincs az oroszon kívül más gyártó, akinek lenne ezeknek a feltételeknek megfelelő, engedéllyel rendelkező üzemanyaga.

Alternatívaként a Westinghouse-t szokták említeni, azonban a jelenleg kanadai gyártó térnyerése nem szakmai alapú – derül ki a szakértő szavaiból. Az ukrajnai háborúra hivatkozva uniós támogatással valójában azonban piacszerzési céllal próbálja meg kiszorítani a világ vezető atomenergetikai cégét, a Roszatomot a közép-európai nukleárisüzemanyag-piacról úgy, hogy a VVER–440 típusú egységekhez nincs engedélyezett üzemanyaga és a folyamatban lévő fejlesztés költségeit is a majdani vásárlóknak kell kifizetni.

Tény, hogy jelenleg az orosz Roszatom friss nukleáris üzemanyag szállítások tekintetében is megbízható, hiszen az orosz–ukrán konfliktus ellenére továbbra is folyamatosan és határidőre teljesítette a nemzetközi kötelezettségeit és szállításokat. Paksra is minden időben érkezett, sőt az erőműnek mintegy három évre elegendő friss üzemanyag-tartaléka van az eddigi két év helyett.

Az orosz cég folyamatosan fejleszti az üzemanyagokat is. A tavalyi év végén például a cseh atomerőműveket működtető CEZ képviselője azt közölte, hogy a Dukovany Atomerőmű negyedik, VVER–440 típusú reaktorába első alkalommal raktak be orosz, új, harmadik generációs üzemanyagot, amit a TVEL, a Roszatom üzemanyaggyártó vállalata kifejezetten a Dukovany atomerőműnek fejlesztett ki. Pakson a korábbi 12 hónapos helyett 15 hónapos üzemanyagciklussal termelnek az erőmű blokkjai, szintén az orosz fejlesztésnek köszönhetően – mutatott rá a szakértő. Hozzátette, ahogyan Pakson, a cseheknek fejlesztett új orosz üzemanyag javította az üzemanyag fizikai és a termikus-hidraulikus tulajdonságait, növelve a hatékonyságot azzal, hogy nagyobb teljesítményt biztosít és meghosszabbítja az üzemanyagciklus hosszát 16 hónapra, tehát kevesebbszer kell leállítani a blokkot üzemanyag-feltöltés, illetve -átrakás céljából.

A dukovanyi 16 hónapos, illetve a VVER–1000-es orosz blokkokkal üzemelő temelíni atomerőmű 18 hónapos üzemanyagciklusra való átállása azt is jelenti, hogy a nukleáris biztonság elsőrendűsége mellett a két atomerőmű éves szinten 2 TWh-val több villamos energiát termelhet, ami nem kevés mennyiség, és ez mindenképpen az eddigi orosz gyártó üzemanyaga mellett szól.

