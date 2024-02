Felemelkedések és bukások: ádáz harc a webáruházak között

Miközben az online kereskedelmi piacot agresszív hirdetési stratégiával letaroló Temu – az amerikai futballbajnokság döntőjének (Super Bowl) idejére időzített – reklámjai elárasztották a képernyőket, egy másik, korábban ugyancsak nagy hírverést kapott, kínai termékekre fókuszáló internetes áruház, a Wish gyakorlatilag aprópénzért cserélt gazdát. Mindez rámutat arra, hogy milyen nehéz fenntartani a növekedést az ölre menő verseny közepette a kínai e-kereskedelmi szektorban. A 2020-as tőzsdére lépésekor még 14 milliárd dollár piaci értékű Wisht 173 millió dollárért vásárolta meg a szingapúri Qoo10, vagyis a nagy reményekkel induló kínai online kiskereskedelmi platform 99 százalékos diszkonton kelt el a tőzsdei csúcsértékeltségéhez képest – írta a CNBC, amelynek hírét a Világgazdaság szemlézte.

A 2010-ben alapított, San Franciscó-i székhelyű Wish főként kínai gyártók által értékesített, rendkívül olcsó árukkal szerzett hírnevet magának. Peter Szulczewski társalapító a cég üzletpolitikáját arra alapozta, hogy az akciós árakért cserébe a vásárlók hajlandók elfogadni az akár több hétre nyúló szállítási időt.

A Temu közösségi médiát letaroló marketingstratégiája is ismerős lehet a Wish pályafutását követőknek. A vállalat nagy összegeket költött a Facebook-hirdetésekre és más digitális platformokon megjelenő reklámokra a vásárlók bevonzása érdekében. Sportos vonalon is volt nagy dobásuk, a Wish logója egy szponzori üzlet keretében a Los Angeles Lakers mezére is felkerült egy időre. A cég eközben azonban égette a pénzt, és Szulczewski vezérigazgatói posztról való visszahívását követően, tavaly novemberben már arról számolt be, hogy „stratégiai alternatívákat” vizsgál. Ez a folyamat csúcsosodott ki a minap a felvásárlásról szóló bejelentésben.