Három magyar szálloda Európa legjobbjai között

A TripAdvisor kihirdette a 2024-as Travelers’ Choice Awards Best of the Best Hotels rangsorait. A tíz legjobb európai szálloda közé három budapesti létesítmény is bekerült a vendégvélemények alapján – írja a Világgazdaság.

Fotó: Voyage Hotels

A díjjal az utazási platform azokat a szolgáltatókat ismeri el, amelyek 12 hónapos időszak alatt nagyszámú, kiemelkedően magas értékelést kaptak a TripAdvisor közösségétől – mutat rá cikkében a Turizmus.com, hangsúlyozva: a listán szereplő nyolcmillió helyből kevesebb mint egy százalék éri el ezt a mérföldkövet.

A tíz legjobb európai hotel közé

három török,

három magyar,

egy portugál,

egy ciprusi,

egy spanyol és

egy görög szálloda került.

A győztes a törökországi Belekben található Voyage Belek Golf & Spa lett, megelőzve az isztambuli Romance Istanbul Hotelt és a portugál Corpo Santo Lisbon Historical Hotelt Lisszabonból.

Ötödikként zárt a Hotel Moments Budapest, hetedikként a szintén a Contintental Group portfóliójába tartozó Hotel Vision Budapest, míg nyolcadik helyet ért el a Hotel Clark Budapest.

Travelers’ Choice Awards Best of the Best Hotels:

Voyage Belek Golf & Spa Romance Istanbul Hotel Corpo Santo Lisbon Historical Hotel Rixos Premium Belek – The Land Of Legends Access (török) Hotel Moments Budapest The Blue Ivy Hotel & Suites (ciprusi) Hotel Vision Budapest Hotel Clark Budapest Ikos Aria (görög) Ikos Andalusia (spanyol)

„Az elismerés nekünk, cégcsoportszinten egy nagyon erős visszajelzés a szolgáltatásainkról egy kiélezett európai turisztikai versenyben. Ugyanakkor ez a siker nem csupán a Continental Group, hanem egész Budapest számára, mint desztináció, komoly reklámértéket képvisel” – nyilatkozta a turisztikai szakportálnak Hajdu Miklós, a cégcsoport értékesítési és marketingigazgatója.

Ahogy azt a Turizmus.com kiemeli: Európa top 25 luxusszállodája között a Hotel Clark Budapest az 5. helyet szerezte meg, míg a szintén budapesti Kozmo Hotel Suites & Spa a 25. lett. A kis méretű és butikhotelek kategória 25-ös toplistáján pedig a 9. pozíciót foglalja el a budapesti Maison Bistro & Hotel.