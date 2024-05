Az előző éveket is túlszárnyalta 2023-ban az EXIM teljesítménye (x)

Kiemelkedő eredményekkel és dinamikus növekedéssel zárta a 2023-as évet az EXIM Magyarország, amely nemrég tette közzé a tavalyi pénzügyi évre vonatkozó beszámolóit. Az intézmény üzleti fókuszában a bizonytalanabb gazdasági környezetben működő magyar exportőrök és beszállítók banki termékekkel történő segítése mellett a kormányzati anticiklikus gazdaságpolitika támogatása is kiemelt szerepet kapott.

Az idén 30 éves EXIM a jelentős, 15 százalékos ügyfélszám-növekedésének köszönhetően tavaly összesen 3344 vállalkozás tevékenységének támogatásában vállalt szerepet. Ügyfeleinek 87,5 százaléka magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozások közül került ki.

Jelentősen támogatta az EXIM a magyar vállalkozásokat a kedvezőtlen finanszírozási környezetben

Működésével az EXIM egyre jelentősebb mértékben járul hozzá a hazai gazdasági környezet, valamint a versenyképesség megerősítéséhez. A kedvező kamatozású hitelprogram-konstrukciók iránti erős kereslet, valamint a bővülő közvetlen belföldi finanszírozás eredményeként az Eximbank Zrt. a 2023. évet rekord-hitelkihelyezéssel zárta. A tavalyi folyósítások értéke közel 1444 milliárd forint volt, ezzel a 2022. évi folyósítások két és félszeresét is meghaladta. A bővülő hitelezésnek köszönhetően a tavalyi évben az Eximbank mérlegfőösszege több mint 74 százalékkal, 3642 milliárd forintra emelkedett. A növekedést a bank stabil pénzügyi mutatók mellett valósította meg. Működését magas tőkeellátottság és likviditás, javuló portfólióminőség jellemezte a tavalyi évben. 2023-at az Eximbank pozitív, 18,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta, és tőkemegfelelési mutatója is stabil szintet ért el az év végén.

Sok év után sikeres visszatérés a nemzetközi kötvénypiacra

Az EXIM missziója, hogy széles körű termékpalettájával egyedi finanszírozási lehetőségeket biztosítson a hazai vállalkozások számára versenyképességük növelése érdekében. Az expanzív hitelezési tevékenység forrását a bank elsősorban a hazai és sok év után újra a nemzetközi piacokon történő kötvénykibocsátásokkal biztosította a tavalyi évben.

2023 tavaszán a magas befektetői kereslet hatására az Eximbank a piaci benchmarknak számító 500 millió dolláros kibocsátási méretet messze meghaladva, 1,25 milliárd dollár értékű nemzetközi devizakötvény-kibocsátást hajtott végre. Majd ősszel több mint tíz év után újra euróalapú kötvénykibocsátást valósított meg. Utóbbi során a pénzintézet egymilliárd euró értékben értékesített kötvényt a nemzetközi tőkepiacon. A nemzetközi piacokon Magyarországgal szemben továbbra is töretlen a bizalom, amelyet jól példáz, hogy mindkét sikeres kötvényaukción a befektetők kiemelt érdeklődést mutattak.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram az ország valaha volt legsikeresebb hitelprogramjai között

Az EXIM 30 éves fennállásának egyik legkeresettebb finanszírozási konstrukciója, a 2023-ban indult Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram is sikeresen támogatta tavaly a vállalkozásokat a megnövekedett hitelkamatok miatti finanszírozási problémák megoldásában, valamint a beruházások növelésében. Az 1000 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett hitelprogram keretében 2023-ban 2767 darab szerződést kötöttek a megcélzott magyar vállalkozások. A hitelfelvevő vállalkozások versenyképességének javításának köszönhetően a program a teljes hazai termelőszektor működését támogatta. A programot három konstrukcióval hirdették meg, forgóeszközhitel, beruházási- és zöld beruházási hitel formájában. Utóbbi az EXIM stratégiájában hangsúlyos helyet elfoglaló zöldfinanszírozás szempontjából is jelentős, hiszen a bank fenntarthatósági szempontokat egyre erőteljesebben építette be a termékportfóliója fejlesztésébe.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretét 2024 elején további 200 milliárd forinttal bővítették a rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően. Ezzel a hitelprogram megvalósítása az EXIM három évtizedes működésének jelentős mérföldkövévé vált, hiszen a program minden eddiginél nagyobb volumenben járult hozzá a magyar vállalatok sikereihez, illetve érdemben támogatta a gazdasági növekedés újraindítását és a versenyképesség további növelését. Az EXIM hitelprogramjának vállalati hitelezésben nyújtott jelentős szerepét mutatja az is, hogy 2023. március és 2023. december között az új vállalati hitelszerződések több mint negyedét (28%), 868 milliárd forintot a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében szerződött hitelek adták.

Biztosítói megoldásokban is erős évet zárt az EXIM 2023-ban

Az EXIM intézménypáros másik tagja, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) a 2022-es alacsonyabb aktivitást követően tavaly tovább növekedett, mérlegfőösszege és biztosítói kötelezettségvállalási állománya 11 százalékkal emelkedett. Az egyedi ügyletek esetében a Magyar Exporthitel Biztosító és az Eximbank szorosan együttműködik, mivel az Eximbank által nyújtott vevőhitelek és segélyhitelek MEHIB-biztosítás mellett valósulnak meg. A biztosítási portfólió reláció szempontú diverzifikáltsága nőtt 2023-ban, a biztosító 42 viszonylatban nyújtott biztosítási fedezetet 2023 végén.

Az idei lesz a harmincadik év

Az eltelt 30 évben több mint 6500 a külpiacokra lépő vagy azokon már magabiztosan mozgó magyar vállalkozás forrásellátásában vállalt szerepet az intézménypáros, és több mint 110 országba juttatta el a magyar exportőröket.

Az alapítás óta szinte töretlenül növekvő magyar export ma mintegy tízszerese az induláskori értéknek, amiben az EXIM szerepe megkérdőjelezhetetlen. Három kiemelt termékcsoportja, az exporttámogató hitelek, a beruházástámogató hitelek és a forgóeszközhitelek jelentős hatással vannak a hazai vállalatok exportteljesítményére. 2023-as kutatása szerint hat esztendő alatt átlagosan 41–65 százalékkal tudták növelni exportvolumenüket azok a magyar vállalatok, amelyek az Eximbanktól kaptak hitelt.

Az idei évben az EXIM tovább folytatja a magyar vállalkozások fejlődésének támogatását. 2024-ben kiemelt stratégiai célja a kifektetések ösztönzése, a nemzetközi piacon is sikeres, új nemzeti bajnokok megteremtésének támogatása. (x)

Borítókép forrása: EXIM