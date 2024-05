Megnövelte az ukrán határ magyar oldalán lévő ingatlanok árát a háború

Az ország keleti, északkeleti térsége, azon belül is Szabolcs-Szatmár vármegye a megfizethetőbb, sőt olcsóbb térségek közé tartozik, bár mint sok esetben, itt is árnyaltabb a kép. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta, népes térségről van szó. Ötszázötvenezren lakják, a megyében sok település található, a 2010-es évek fejlesztései pedig e térségbe is eljutottak – példa erre Nyíregyháza, a megfizethető munkaerő és infrastruktúra vonzó fejlesztési célponttá tette.

Záhony nemcsak a tranzitforgalom miatt jelentős, hanem a háború óta alig találni itt albérletet

Fotó: MTI/Balázs Attila

Ennek megfelelően ez a település a legdrágább a megyén belül, 562 ezer forintos átlagos négyzetméterárakkal. Ezt közelítő átlagos négyzetméterárakkal a város agglomerációjában találkozhatunk, jellemzően 400 és 500 ezer forint között – Nyírpazony, Őr, illetve Tákos tartozik a magasabb árfekvésű agglomerációs települések közé. Nyíregyháza vonzáskörzetében egyébként 30-40 millió forint körül találni száz négyzetméteres házakat. (Összevetésül: az átlagot befolyásolja, hogy a lakások egy négyzetméterre vetítve drágábbak a házaknál, de kisebb az alapterületük.)

A szakértő megjegyezte, Nyíregyházán az új építésű lakások sem számítanak drágának a maguk 650 ezer forintos négyzetméterár-átlagával – bár Debrecen nincs messze, jóval drágábbnak számít az ország második legnagyobb városa mind az újlakás-, mind pedig a használtlakás-piacon.

Érdekesség még, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sok településen a használt lakások átlagárai egyet jelentenek a település átlagáraival, egész egyszerűen azért, mert a 229 település zömében nem található új építésű ingatlan. Ami pedig a teljes kínálatot illeti a megyében, 3200 eladó házat, illetve lakást kínáltak májusban.

A falusi csok – ahogyan Borsod-Abaúj-Zemplénben – itt is kiemelkedően sok településen igényelhető, ami azért jelentős

– mutatott rá Balogh László, mert ez az egyetlen olyan támogatásforma, amelyet olyanok is igényelhetnek, akik meglévő gyerekek mellé már nem terveznek továbbiakat. Ez szintén megfizethetőbbé teszi a lakhatást és a helyben maradást, mint ahogyan az is, hogy 126 település átlagos négyzetméterárai nem mennek kétszázezer forint fölé, sőt 34 olyan település van, ahol a százezer forintot sem haladják meg.

Az orosz–ukrán háborúnak egy nem várt hatása ugyanakkor itt is megmutatkozott – emelte ki a szakértő. Ez az egyetlen vármegye ugyanis, amelyik szomszédos Ukrajnával. Bő másfél év alatt – 2022 tavaszához képest 2023 végére – jelentősen nőttek a határ menti falvak ingatlanárai, a fegyveres konfliktus ugyanis felértékelte a magyar oldalon található házakat, a határ menti négyzetméterárak 133 ezerről 221 ezer forintra nőttek.

Az átlagos négyzetméterárak alapján így sem lettek megfizethetetlenek ezek a települések sem, jelzésértékű ugyanakkor, hogy Záhonyban gyakorlatilag elfogytak az albérletek. Mindezt úgy, hogy két évvel ezelőtt ötvenezer forint volt az átlagos áruk, tavaly év végére viszont 120 ezer forint fölé drágultak. Összevetésül, Nyíregyházán jelenleg 140 ezer forint az átlag, szemben a tavaly májusi 130 ezerrel.