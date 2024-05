Termőre fordulnak az elmúlt évek hatalmas beruházásai

A beruházások adják a magyar gazdaság egyik kulcsterületét. A kormány legfrissebb konvergenciaprogramja külön fejezetet szán erre. A dokumentum emlékeztet arra, hogy 2023 során mintegy 19 750 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg. Így 2010 óta már összesen hatvan százalékkal bővültek a fejlesztések, amelynek köszönhetően hazánk beruházási rátája a 2010-ben mért 20,1 százalékról 2023-ra 26,3 százalékra emelkedett. Ezzel az eredménnyel Magyarország továbbra is az európai uniós élmezőnyben foglal helyet. A beruházási aktivitás 2023-ban mindezekkel együtt csökkent, ami nemzetközi szinten is megfigyelhető volt. Ehhez a bizonytalan külső környezet, a dráguló finanszírozás, valamint a mérsékeltebb belföldi kereslet is hozzájárult.

Kimagasló tőkevonzás

A vállalkozások körében 6,4 százalékkal estek vissza a fejlesztések 2023 egésze során, ám kedvező, hogy a nemzetgazdasági beruházások harmadát kitevő, jövőbeli bővülést is megalapozó feldolgozóipari fejlesztések 4,5 százalékkal emelkedtek. Ez kiváltképp ahhoz köthető, hogy a második legnagyobb súlyt képviselő járműgyártás beruházásai rendkívül dinamikusan, 41 százalékkal nőttek. Ehhez több hazai járműipari, valamint beszállítói gyár fejlesztése is hozzájárult. A kiemelkedően magas hozzáadott értéket előállító gyógyszergyártás területén szintén két számjegyű bővülést regisztráltak.

Az elemzés szerint hazánk kimagasló tőkevonzó képességét bizonyítja, hogy az elmúlt évek kihívásai ellenére a 2020 eleje óta bejelentett nagyvállalati fejlesztések meghaladják a 14 ezermilliárd forintot, ami az éves bruttó hazai termék (GDP) mintegy 17 százalékát kitevő összeg. Ez azt jelenti, hogy 2024-2028 között az ezen beruházások révén kiépülő többletkapacitások mintegy 16-24 ezermilliárd forinttal emelhetik hazánk exportteljesítményét.

Ez a jelenlegi éves magyar árukivitel 21-32 százalékának felel meg. Mindent egybevéve az elkövetkező években csupán a fenti beruházások összességében 8-12 százalékpontos GDP-többletet generálhatnak.

Jelentős lendületet adnak a gazdaságnak a beruházásokkal létrejövő többletkapacitások

A kedvező folyamatokról tanúskodnak a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt projektek összesített adatai is. A pozitív döntésben érintett működőtőke-beruházások összesített értéke 2023-ban meghaladta a 11,8 milliárd eurót. A 2022-ben elért 6,5 milliárd eurós rekord ezzel csaknem megduplázódott, köszönhetően a 69 új nagyprojektnek. A működőtőke-beruházások legnagyobb hányada a járműipar és az elektronika ágazatokban valósul meg. Kedvező, hogy 2023-ban mintegy tíz kutatás-fejlesztési projekt is zöld utat kapott, amelyek 810 új, magas hozzáadott értékű munkahelyet hoznak létre.

Mindezeken felül 2023 végén jelentették be, hogy kétezermilliárd forint értékben valósít meg beruházást Magyarországon a BYD, a világ

legnagyobb elektromosautó-gyártója.

Ösztönzés és ütemezés

A konvergenciaprogram kitér a lakóingatlan-piacra is, amelyet lassulás jellemzett az elmúlt évben, elsősorban a magas infláció és a megemelkedett hitelkamatok következményeként. Tavaly az átadott lakások száma 18 600 darab volt, ami éves alapon 9,2 százalékos csökkenést jelent. Előretekintve, a lakásépítéseket továbbra is ösztönzik a család- és otthonteremtési támogatások, ide értve a csok pluszt vagy éppen a felújítási programot és a kedvezményes áfát. A múlt évben 3800 milliárd forintot meghaladó kormányzati fejlesztés valósult meg a gazdaságban. Ennek eredményeként a GDP-arányos állami beruházási ráta 5,1 százalék volt, amellyel hazánk továbbra is az európai élmezőnyben található. Most már tudjuk azt is, hogy a hiány csökkentése érdekében a kormány 675 milliárd forintnyi beruházást halaszt el. Törölni nem fogják őket, de csak később fognak megvalósulni. Az átütemezés ellenére is mintegy kétezermilliárd forint értékben hajtanak végre fejlesztést az idén.