Nemzetstratégiai lépések sorozata

– Amiből csak egy van, azt sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani – hangsúlyozta péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor ezt a Liszt Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlása kapcsán nyilatkozta. A miniszterelnök abból a szempontból nem mondott újat, miszerint a kormány kezdetektől fogva fontosnak tartotta, hogy a stratégiai területek meghatározó vállalatai hazai kézben legyenek. Jó pár példa akadt erre az elmúlt években.

„Az egész magyar nemzet sokat köszönhet a Molnak, ez a cég volt a mentsvárunk az ínséges időkben, mert amikor a rendszerváltoztatás hajnalán az egyébként valóban elavult szocialista ipart a privatizáció jogcímén elkótyavetyélték, akkor a Mol maradt az egyetlen komolyan vehető magyar cég, amely sikeres volt a legnehezebb időkben is. Ha ez nem így lett volna, akkor Magyarország jóval nagyobb sebeket kapott volna a rendszerváltáskor, és a 2000-es években is, a baloldal dicstelen kormányzásának idején” – ezt szintén Orbán Viktor nyilatkozta még az elmúlt hónap közepén, amikor Tiszaújvárosban átadták Mol-csoport vegyipari Poliol Komplexumát. A miniszterelnök korábban is fontosnak a vállalatot. Emlékezetes, amikor 2011-ben bejelentette: „Magyarország visszaszerezte Oroszországtól a Mol-részvénycsomagot”. A legnagyobb magyar vállalat 21,22 százaléka 2009 márciusa óta volt az orosz Szurgutnyeftyegaz kezében. A kormányfő azt mondta:

fontos lépést tettünk az erős Magyarország felé vezető úton, egy ország sem lehet erős, ha teljesen kiszolgáltatott az energiaellátása.

A Ferihegyi repülőtér légiáru-forgalma is jelentős

Fotó: Shutterstock



Ha már energiaellátás, akkor azt se felejtsük el, hogy a balliberális kormányzás időszakában a magyar energiaszektor privatizációjával az ágazat jelentős része külföldi cégek kezébe került. Ezek a társaságok a teljes értékláncot lefedő pozícióhoz juthattak, ráadásul az állam – hosszú távú szerződésekkel – magas eszközarányos megtérülést garantált ezeknek a multinacionális vállalatoknak. Mindennek következményeként torz piaci helyzet alakult ki, így 2012-ig hazánkban volt vásárlóerő-paritáson a legmagasabb a háztartási energia ára az Európai Unióban.