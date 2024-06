Elmúlt a kiszolgáltatottság korszaka

– A magyar államadósság-kezelésben továbbra is fontos stratégiai irányvonal a külső kitettség csökkentése, a devizaarány mérséklése, valamint az adósság hátralévő futamidejének növelése – olvasható a kormány 2028-ig előretekintő konvergenciaprogramjában. Mindez azt is jelenti, hogy 2010 óta ezen a területen is jelentősen csökkent az ország kiszolgáltatottsága.

A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az országkockázatot jelenleg legjobban tükröző ötéves, euróban denominált magyar államkötvény kockázatmentes euró államkötvényhez mért felára 2023 elején 218 bázispont volt. Ehhez az európai uniós források mesterséges blokkolása és az ezt övező bizonytalanság is érdemben hozzájárult. A múlt év végére 168 bázispontra, majd ezt követően, főként a csökkenő infláció és kamatok hatására, az idei első negyedév végére 149 bázispontra mérséklődött az országkockázati felár. Ezzel párhuzamosan mind a rövid, mind a hosszú lejáratú állampapírok hozamai érezhetően mérséklődtek az elmúlt évben. A hozamgörbe lapossá vált: a rövid lejáraton hét-nyolc százalékpontot, míg a hosszún egy-három százalékpontot csökkent egy év leforgása alatt.

A kormányzati elemzés kiemeli, hogy az adósságfinanszírozás számos kihívás – mint például a többletfinanszírozási költségek, a megemelkedett globális kamatkörnyezet, az európai uniós források visszatartása – ellenére is biztosított. Ebben jelentős támasz a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalom, valamint a „jól diverzifikált befektetői paletta” a forrásbevonási lehetőségek széles tárházával.

Az államadósság finanszírozásának befektetői összetételében lényeges maradt a belföldi szektorok szerepvállalása. A háztartások megbízható kereslete – kedvező és versenyképes hozamokkal támogatva megtakarítási hajlandóságukat – stabil alapja az adósságfinanszírozásnak. Tavaly emellett Magyarország sikeresen vont be nemzetközi forrásokat is. Múlt év januárjában jelentős, 4,25 milliárd dollárt elérő nemzetközi devizakötényt bocsátott ki az állam, majd szeptemberben újabb, 1,75 milliárd euró értékű kötvényt értékesített. Ez év első hónapjában pedig az állam 2,5 milliárd dollár értékben bocsátott piacra devizakötvényt. A 12 év futamidejű dollárkötvények közel háromszoros kereslet mellett keltek el, a kötvények kamata 5,5 százalék volt.

A konvergenciaprogram felhívja a figyelmet arra is, hogy a globálisan egyre fontosabbá váló fenntarthatósági szempontok is beépülnek az adósságkezelésbe. Ennek jegyében januárban 1,5 milliárd euró összegű zöldkötvénnyel lépett piacra az állam. Az öt és fél éves lejáratú kötvényekre négyszeres kereslet mutatkozott. A 2029. július 25-én lejáró kötvények négyszázalékos kuponnal kerültek piacra.