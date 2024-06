Célba ért az adórendszer átalakítása

Több program is fut jelenleg, amelyek célja közös: a foglalkoztatási szint emelése. Ez azért sem egyszerű feladat, mert ezen a téren az Orbán-kormány már így is kimagasló eredményt ért el. Magyarországon 2010 óta mintegy egymillió fővel gyarapodott a foglalkoztatottak száma, amely a koronavírus-járvány hullámai, az elmúlt időszak geopolitikai feszültségei, valamint a visszafogott konjunktúra ellenére is újabb és újabb rekordokat ért el. Hazánkban a foglalkoztatottak száma tartósan meghaladja a 4,7 millió főt.

Jelentős lépések az adórendszer átalakításában

Az eddigi eredmények nem maguktól jöttek, a sikert több intézkedés alapozta meg. Ezek közül kiemelkedik a munkát terhelő adók csökkentése, amelynek a kormány legújabb konvergenciaprogramja is külön fejezetet szentel. A dokumentum emlékeztet: az elmúlt évtizedben a gyermekvállalás ösztönzése és a munkavállalás széles körű támogatása érdekében alakította ki a kormány a munkát megbecsülő adórendszert. A támogatások középpontjába a gyermeket vállaló, illetve nevelő családok kerültek. Nagy hangsúlyt kapott a munkát terhelő adók folyamatos csökkentése, egyszerűsítése mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról.



Jelentős lépésnek számított, hogy a személyi jövedelemadó egykulcsossá vált, amelynek mértéke jelenleg 15 százalék. A munkáltatói adóterhek, a kormány és a szociális partnerek közötti megállapodás értelmében, több lépcsőben, összesen 15,5 százalékponttal, 13 százalékra csökkentek. Ezzel párhuzamosan mérséklődött az adók száma is: eltörölték a másfél százalékos szakképzési hozzájárulást, amelynek kedvezményei a szociális hozzájárulási adóba olvadtak. A rendszer ezzel számottevően egyszerűsödött, az adókulcsok csökkentése pedig jelentősen hozzájárult a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság fehéredéséhez is.

Fontos pillérek

A családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére továbbra is prio­ritásként tekint a kormány. A társadalompolitikai célok megvalósítását is szolgáló kedvezmények legfontosabb eleme a gyermekek után járó családi adó- és járulékkedvezmény, amellyel a személyi jövedelemadó-alap a gyermekek számától függő összeggel csökkenthető.

Az elemzés felidézi, hogy a családi adókedvezmények 2023 januárjában újabb elemmel bővültek. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat emelt összegű kedvezmény illeti meg. A családbarát adórendszer részeként korábban bevezetett elemek, mint az első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő anyák, 25 éven aluli fiatalok és 30 éven aluli anyák személyijövedelemadó-mentessége továbbra is változatlan formában támogatja az önálló életkezdést és a minél korábbi gyermekvállalást, valamint hozzájárul a többgyermekes háztartások jobb anyagi helyzetéhez. A megvalósult intézkedések között szerepelt a családosok lakásszerzésének támogatása is: 2021-től illetékmentessé vált az új és használt lakások családi otthonteremtési kedvezményes (csok) vásárlása. Az idei évtől érhető el a csok plusz államilag kamattámogatott lakáshitel, amely még célzottabban segíti a gyermeket vállaló családokat közös otthonuk megteremtésében. „A kedvezményeknek, támogatásoknak köszönhetően magasabb jövedelem marad a családoknál, ezzel elősegítve a gyermekes háztartások vagyoni helyzetének a gyermektelenekhez való felzárkózását” – írja a konvergenciaprogram.