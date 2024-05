Hódít a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) nem más, mint a számítógépek azon képessége, hogy szimulálják az emberi értelmet és a problémamegoldó képességet – ismerteti az Oceonomus Gazdaságkutató Alapítvány, amely elemzést készített a technológia alkalmazásáról. Az IBM megfogalmazása alapján a „generatív mesterséges intelligencia” az instrukciót követően (amely jellemzően begépelt szöveget, utasítást jelent) a technológia különböző tartalmakat készít – legyen szó szövegről, elemzésről, képről, hanganyagról vagy akár videóról.

Többen vizsgálják, milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia technológiája a gazdaságra

Fotó: Science Photo Library/AFP

A világon átlagosan ötből két munkahelyet is érinthet a technológia alkalmazása. A Nemzetközi Valutaalap elemzése alapján a mesterséges intelligencia az állásokon keresztül jelentősen átformálhatja a jövőben a világgazdaság egészét. Miközben a robotizáció korábban az ismétlődő munkákat veszélyeztette, addig az MI már a komplexebb, kreatív feladatok elvégzésében is valamilyen formában helyettesíteni tudja, vagy legalábbis kiegészíti az emberi közreműködést. „Ráadásul pont a kevésbé tapasztaltabb munkatársak termelékenységét gyorsabban tudja támogatni az új technológia, amely akár elhomályosíthatja a határokat a szervezeteken belül a teljesítményértékelések során” – olvasható az elemzésben. Az Indeed vállalat kutatása szerint a leginkább érintett állások pont a szoftverfejlesztés és programozás területén találhatók, ahol a szükséges készségek csaknem 95 százalékát is képes lehet ellátni a generatív MI.

Ezt követően olyan szakterületek következnek, mint a matematika, a jog és a számviteli pozíciók, miközben a skála másik végén elhelyezkedő taxisok és kamionsofőrök munkáját jelenleg csak harminc százalékig tudná ellátni a technológia.

Az EY nemzetközi tanácsadócég egyik globális munkaerőpiaci felmérése az egyes gazdasági szektorokban is vizsgálta az MI hatását több mint 17 ezer kitöltő válasza alapján. A legkedvezőbb hatást a technológiai, a média- és telekommunikációs szektorokban várják, ahol a munkavállalók 73, míg a munkáltatók 91 százaléka szerint nagyobb valószínűséggel fogják használni az MI-t. A legkevésbé pozitív jövőképet a védelmi szektorban jelezték a válaszadók. A vállalati sikertörténetek megerősítik, hogy a mesterséges intelligenciában valódi gazdasági potenciál rejlik. A Klarna FinTech vállalat beszámolója alapján például a cég sikeresen alkalmazta a ChatGPT-alapú ügyfélszolgálatot, amelynek hatására hétszáz munkavállaló munkáját tudja kiváltani. A chatbot alkalmazásával alig egy hónap alatt az ügyfélszolgálati beszélgetések kétharmadát sikerült kezelni 35 nyelven.

Ráadásul a szervezet komoly hatékonyságjavulást ért el, hiszen kevesebb hibával az átlagos beszélgetéssel töltött idő tizenegyről alig két percre mérséklődött.

Magyarországon is van példa az MI üzletre gyakorolt pozitív hatására. Ügyfélszolgálati munkában a Magyar Telekom is sikeresen alkalmazza Vandát, az MI-alapú digitális asszisztensét. A 2018 óta elérhető megoldás 2023-ban már 1,6 millió – azaz minden negyedik – ügyfélszolgálati kérdést válaszolt meg sikeresen. A magyar alapítású BrokerChooser, amely az embereknek segít pénzügyi bróker választásban, pont az MI-alapú megoldásának köszönhetően dinamikusan tudta növelni a bevételét világszerte. Alig három hónap fejlesztés alatt már 34 nyelvre tudtak tartalmat készíteni a technológiával, amely megkönnyíti a globális értékesítést. Később az elérhető nyelvek száma 65-re emelkedett.