Fókuszba kerül a mesterséges intelligencia szabályozása

Fábián Gergely szerint az MI alkalmazása bizonyos aspektusokból meglehetősen távolinak tűnik, de szerinte valójában egyik pillanatról a másikra betör a gazdaságba, tehát valóban nem árt a vállalati gondolkodásmódot is átállítani. Vannak már hazai példák is, a Waberer’s logisztikai téren tudta beépíteni a technológiát a rendszerében, a Hell pedig a termék-előállításban alkalmazta. A minisztérium is arra készül, hogy a vállalatokat felkészítse, az Ipar 4.0 keretében szeretnének olyan mobil „gyárat” létrehozni, amelyben a tárca bemutatja a jelenlegi modern technológiák alkalmazását. Legyen az ipari, vagy mezőgazdasági technológia.

A cél, hogy ne csak hálót adjanak a halászathoz, hanem tudást is a háló használatához. Persze – tette hozzá – a program végén a résztvevők vócsereket is kaphatnak a háló megvásárlásához.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke előadásában kiemelte, hogy lassan túl vagyunk a válságon, a gazdasági növekedés pozitív tartományba került és jelenleg stabil cölöpökön áll ez a növekedés. A munkaerőpiaci adatok majdnem a teljes foglalkoztatást mutatják és az exportteljesítmény is kimagasló. A jegybank és a minisztérium vitájához kapcsolódva csak annyit mondott: néha az az érzése, kicsit vissza kellene olvasni a tankönyvek inflációra és növekedésre vonatkozó részeit. Szerinte ahol növekedés van, ott megjelenik az inflációs hatás is.

A jegybank tovább mérsékelte az alapkamatot, viszont nem gyorsított a kamatcsökkentési folyamatán. A piac elég érzékeny a magas kamatokra, a növekedés gyorsulásának gátját sokan a drága hitelhez jutással indokolják.

– Kilőttek az utóbbi időben az államilag támogatott hitelek, a piac csak itt nem dőlt össze, köszönhetően például a Széchenyi-kártya-programnak, amely rendkívül attraktív adatokat mutat. Az idén is percenként húszmillió forintot helyeznek ki ebben a konstrukcióban – mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, aki szerint is gyorsítani kellene a kamatcsökkentésen.

