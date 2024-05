Versenyelőnyt generál az MI használata

Parragh László, az MKIK elnöke kapcsolódott a polgármester beszédéhez és folytatta a gazdasági átalakulás, illetve az átalakítást célzó döntések sorozatának összefoglalását. Hozzátette, az látszik, hogy lassúbb lesz az átmenet, illetve a kilábalás, de stabil gazdaságról van szó és erős vállalati szektorról. Összefoglalva beszélt a gazdasági folyamatokról és az elindult növekedésről, illetve képet adott a területi kamarák szerepéről, a döntéshozatalban vállalt munkáról. Mint mondta a szervezet hídként szolgál a politikai döntéshozók és a vállalati szektor között. Dunai Péter a MKIK főtitkára a kerekasztal beszélgetés szekcióban arról beszélt, hogy a helyi vállalkozások a területi kamarákon keresztül kapcsolódhatnak a szervezet szolgáltatásaihoz és tehetik fel a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseiket.

A kaposvári kerekasztal beszélgetés

Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) képviselői az eltelt időszak gazdaságfejlesztési programjáról és a növekedési pályára állásért hozott döntéseket foglalták össze. Kaposváron Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a mesterséges intelligencia szerepéről állított össze előadást. Mint mondta, most van az a pillanat, amikor a minisztériumnak be kell szállnia a vállalatok segítésébe. Hozzátette a jelenlegi adatok alapján elmondható, hogy a világban az MI használatával öt év alatt több mint 13 ezer milliárd dollárral nőhet a gazdasági teljesítmény és bőven 30 százalék feletti versenyképesség-növekedés érhető el vállalati szinten. Éppen ezért nem csak készülni kell rá, hanem tanulni kell a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazását, mert most még ugyan távolinak tűnik az általános használat, ám nagyon rövid időn belül robbanásszerűen terjedhet el.

Természetesen az NGM is kapcsolódik majd az uniós AI Act szabályozáshoz, a minisztérium szeretné, ha az egyébként feszített szabályozási környezetben szereplő egyes keretek piackomformá válnának, így a magyar EU elnökség során is fókusz téma lesz az uniós MI keretszabályozás üres részeinek „feltöltése”.

A minisztérium készül a jövőre és hamarosan indul a tanuló gyár oktató kamion, amely road show jelleggel igyekszik majd az ország nagyvárosaiban bemutatni a mesterséges intelligencia és mellette az új technológiák használatát, az alkalmazások területét.

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a Széchenyi Kártya hitelpiaci szerepéről állított össze előadást. A konstrukció kedvező kamatozása és az állami támogatása révén nem csak talpon maradt az összeomló hitelpiacon, hanem növelte a teljes kihelyezésben levő részarányát. A KAVOSZ folyamatosan azon dolgozik, hogy a jelenleginél is jobb kamatfeltételeket biztosítson a vállalkozásoknak a programon keresztül. A cég szoros kapcsolatban áll a magyar vállalati szektorral így képben van, hogy milyen aktuális igények mutatkoznak, mi az, amire a cégek fókuszálnak és mi az, amivel erősíthetik a vállalkozásokat.