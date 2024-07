A ferihegyi repülőtéren is gondokat okoz a globális informatikai leállás

Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is – közölte a Budapest Airport.

Világszerte jelentkezik az az informatikai hiba,

ami akadályozza repülőterek, légitársaságok, vasutak, bankok és más nagy rendszerek működését, többek között fennakadások vannak az összes spanyol repülőtéren, a berlini és az amszterdami repülőtéren, a legnagyobb brit vasúttársaságnál, a brit Sky tévétársaságnál, továbbá számos ausztráliai és új-zélandi vállalatnál is.

A Liszt Ferenc repülőtéren a probléma az Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait érinti,

több légitársaság az utasfelvétel manuális elvégzése mellett döntött. A földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján a Budapest Airport tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít.

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, ha rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást vagy csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a 2A terminálra lépjenek be, és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéshez. A további torlódások elkerülése érdekében azt is kérik, hogy az utasok kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe.