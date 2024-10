Elérhető 2028-ra az ezer eurós minimálbér és az egymilliós átlagkereset

– Igen, szeretnénk, ha emelkedne a fizetések vásárlóereje, de olyan bérnövekedés elképzelhetetlen, ami nincs összhangban a gazdasági növekedéssel – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Év felelős foglalkoztatója díj átadásán, ahol számos félreértést tisztázott. Orbán Viktor kormányfő pont egy hete mondta azt, hogy a kormány szerint elérhető az egymillió forintos fizetés Magyarországon néhány éven belül, ennek kapcsán pedig nagyon sok félreértés jelent meg a hazai nyilvánosságban. A tárcavezető jelezte, nem az átlagbérek, hanem a bruttó átlagkeresetek esetében tekintik elérhetőnek az egymilliós forintos bűvös határt.

Az NGM becslése

Megosztott egy diagramot is a következő évek várható minimálbérének és bruttó átlagkeresetének növekedésről, ezek alapján valóban elérheti 2028-ra az ezer eurót a minimálbér, miközben a bruttó átlagkereset megközelíti az egymillió forintot, 2029-re pedig meg is haladja.

Mindez azért is lényeges, mert finomította Orbán Viktor szavait, tehát a korábbi feltételezésekhez képest elegendő egy mainál alacsonyabb, kilenc-tíz százalékos bérnövekedés is, és nem kell az a 14-15 százalékos éves ütem, ami elemzők szerint sem fenntartható.

Maga Nagy Márton is úgy látja, hosszú távon nem fenntartható a mostani kilenc-tíz százalékos reálbérnövekedéssel járó bérdinamika, helyette reálisabb a négy-öt százalékos ütem. Épp ezért kell a gazdasági növekedés beindítása, amely a várakozásai szerint jövőre három és hat százalék között lehet.

Érdekessége a miniszter által megosztott diagramnak, hogy már tartalmazza a következő évek minimálbér- és garantáltbérminimum-emelését,

ezek alapján a kötelező legkisebb munkabér jövőre 12 százalékkal, míg a szakmunkás minimálbér tíz százalékkal növekedhet.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a kormány továbbra is számol a garantált bérminimummal, tehát az 2027 után is maradhat. Fontos azonban hozzátenni, hogy erről is a szakszervezetek és a munkáltatók fognak dönteni, nem a kormány, a szociális partnerek pedig konkrét összegekről eddig nem tárgyaltak.

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)