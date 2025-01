Az EU fontolgatja a visszatérést az orosz gázhoz

A megbeszéléseket ismerő személyek szerint európai tisztviselők arról vitatkoznak, hogy az Ukrajna elleni háborút lezáró lehetséges megállapodás részeként újra lehetne indítani az orosz gázeladásokat az EU-ba – írta csütörtöki cikkében a Világgazdaság a Financial Times értesülései nyomán.

Az orosz gázvásárlás hívei azzal érvelnek, hogy ez csökkentené a magas európai energiaárakat, valamint arra ösztönözné Moszkvát, hogy tárgyalóasztalhoz üljön az ukrán rendezés érdekében, segítené a tűzszünetet.

Az orosz gáz Európába történő újbóli beáramlásának felvetése azonban már az előzetes tárgyalások során is nagy vitát váltott ki az érdekeltek körében. A brit lapnak nyilatkozva három uniós hivatalnok is elmondta, hogy az ötletet néhány német és magyar tisztviselő mellett több más ország is támogatta, mivel ebben látják az európai energiaköltségek csökkentésének zálogát.

„Néhány nagy tagállam részéről nyomás nehezedik az energiaárakra, és ez természetesen az egyik módja annak, hogy csökkentsük azokat” – mondta egyikük.

Az Európába irányuló export újraindítása jelentősen növelné Moszkva bevételeit. A háború előtt az Oroszországból érkező csővezetékeken az EU teljes ellátásának mintegy negyven százalékát elégítették ki; Németország volt a legnagyobb importőr.

Az óceán túloldalán Donald Trump a háború „mielőbbi” befejezését követeli, így az európai államok között elindult egyfajta párbeszéd arról, hogy mire lenne szükség egy tartós megállapodáshoz Moszkvával. Az amerikai elnök vámokkal is megfenyegette az EU-t, hacsak nem vásárol több cseppfolyósított földgázt (LNG) Amerikából, amely értelemszerűen drágább, mint a vezetékes gáz.

Főleg a német iparnak fáj az orosz gáz hiánya

Ugyanakkor Brüsszelben sokan ellenzik az orosz vezetékes gáz importjának újbóli elindítását, hiszen évek óta azon dolgoznak, hogy csökkentsék a blokkba importált orosz energia mennyiségét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte:

a háború eszkalációs szakaszának befejezése kritikus fontosságú… a diplomáciai megoldások előnyösebbek – kevesebb áldozat, kevesebb veszteség.

Az amerikaiak ellenérdekeltek

A gázeladásokról szóló vita felelevenítése elbizonytalanított néhány amerikai LNG-exportőrt, akik hosszú távú szállítási megállapodásokat szeretnének kötni európai vállalatokkal. Attól tartanak, hogy az ukrán tranzit esetleges újraindítása versenyképtelenné teheti termékeiket.

Az Európai Bizottság egyik vezető energetikai tisztviselője, Ditte Juul Jørgensen a héten az Egyesült Államokban találkozik az LNG-exportőrökkel, hogy megbeszéléseket folytasson a hosszú távú lehetséges szállításokról.

Az EU kinyilvánított célja, hogy az EU 2027-ig megszabaduljon az összes orosz fosszilis tüzelőanyagtól.

Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa márciusban tervezetet nyújt be a cél elérése érdekében.

Az EU nehéziparának nehéz helyzete azonban erős nyomás alá helyezi a tagállamokat, hogy olcsóbb energiát szerezzenek be. A gáz Európában jellemzően háromszor-négyszer drágább, mint az Egyesült Államokban.

Egyetlen vezeték maradt

Az Oroszországból származó vezetékes gáz 2024-ben a teljes ellátás mintegy tíz százalékát tette ki, de a felére csökkent, amióta januárban lejárt az Ukrajnán keresztül az EU-ba irányuló tranzitszerződés, amelyet Kijev nem újított meg. Egyetlen vezeték maradt, amelyen keresztül orosz gáz áramlik Európába; a Törökországon keresztül vezető Török Áramlat, amelyen mintegy 7,5 milliárd köbméter gáz áramlik Magyarországra. Budapest és Pozsony keményen lobbizik, hogy Brüsszel gyakoroljon nyomást Kijevre a gáztranzit újraindítása érdekében.

Végső soron mindenki alacsonyabb energiaköltségeket akar – mondta a brit lapnak egy magas rangú uniós tisztviselő.