Már egymilliárd palackot váltott eddig vissza a Mohu

Az elmúlt fél évben több mint egymilliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltott vissza a Mohu Magyarországon. Karácsony és újév között több napon is tízmillió felett volt a napi visszaváltások száma, ami megdöntötte az eddigi augusztusi nyolcmilliós rekordot – írta a Világgazdaság.

A Mohu már egymilliárd palackot váltott vissza

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ebből kiderült, hogy a fogyasztók Budapesten vitték vissza a legtöbb italcsomagolást, összesen

több mint 180 millió darabot a rendszer élesedése óta.

A szombat a legnépszerűbb visszaváltási nap, ezért aki elkerülné a nagyobb forgalmat, érdemesebb kedden vagy szerdán visszaváltania, bár ezeken a napokon is általában már meghaladja a négymilliót a visszaváltások száma országos szinten. Az ünnepi rekordok egyik hatásaként szilveszter után az utcákon és tereken villámgyorsan eltűntek az eldobott üvegek és palackok, mivel összegyűjtötték és visszaváltották őket.

Országszerte jelenleg 4500 helyen lehet az italcsomagolásokat visszaváltani, ebből mintegy 1500 hely kézi REpontként működik. Magyarországon egyedül a négyszáz négyzetméternél nagyobb üzleteknek volt kötelező a visszaváltási rendszerhez való csatlakozás, szemben például Romániával, ahol ez minden bolt számára előírás. A mindennapi üzemeltetés, az automaták tisztítása, környezetük rendben tartása és a megtelt gépek ürítése mind a boltok feladata, amelyért a Mohu minden visszaváltott palack után kezelési díjat fizet az üzleteknek.

Ennyit fizetett vissza a Mohu a palackokért és a dobozokért

A vásárlók körében továbbra is a bolti utalvány a legnépszerűbb visszaigénylési mód, ilyen formában több mint negyvenmilliárd forintot fizetett vissza a Mohu. A visszaváltási díj közvetlenül bankszámlára is kérhető, a fogyasztók mintegy 16 százaléka él ezzel a lehetőséggel. A Mohu REpont mobilapplikációjának használatával – Európában egyedülálló módon – a visszaváltás befejeztével azonnal a bankszámlára érkezik a visszaváltási díj. A palackonként járó 50 forint karitatív célokra is felajánlható, mostanáig több mint 118 millió forint gyűlt a össze gyermekkórházak részére.

Adatok a visszaváltásokról:

A városok közül Budapest után sorrendben a legtöbb palackot Debrecenben, Szegeden és Miskolcon váltották vissza.

A vármegyék közül Pest vármegye után a legtöbb palack sorrendben Borsod-Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, és Fejér vármegyében került REpontokra.

A budapesti kerületek közül a XI.-ben váltották vissza a legtöbb palackot, üveget és dobozt.

Az Európai Unió 2029-ig kilencvenszázalékos újrahasznosítási arányt tűzött ki célul a PET-italcsomagolásoknál – ennek eléréséhez bizonyítottan a DRS a legjobb megoldás. Becslések szerint Magyarországon évente több mint hárommilliárd italcsomagolás kerül forgalomba. A korábbi „tapossa laposra” időszakban az italcsomagolások mindössze harminc százalékát lehetett visszagyűjteni, az új rendszerrel azonban jóval nagyobb arányokat érhetünk el, ami közelebb visz a fenntartható jövőhöz.