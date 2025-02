Jó hírek sorát jelentette be a kormány

Több kedvező fejleményről, lehetőségről is beszámoltak a kormány tagjai az elmúlt hetekben. A jó hírek ismertetéséhez egy külön honlapot is elindítottak. Itt mindenki megnézheti, hogy milyen fontos lépések történtek.

Jó hírek: a magyar állampolgároknak fizet kamatot az állam

A miniszterelnök január 21-én jelentette be, hogy 1700 milliárd forintnyi kamatot fizetnek ki a magyar lakosságnak az állampapírok után. Orbán Viktor erről a Facebook-oldalán számolt be. Emlékeztetett arra, hogy a kamatkifizetések január 20-án elkezdődtek, és minden hónap végén folytatódnak. Az állampapírok után fizetett kamatokról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a magyar állam évtizedeken keresztül úgy finanszírozta magát, hogy ha adósságot vett fel, akkor külföldi bankoknak fizette a kamatot, most azonban magyar állampolgároknak fizeti, ez pedig nagyon jó hír.

Segítség több mint nyolcszázezer vállalkozásnak

Orbán Viktor szintén a jó hírek között beszélt arról is január 25-én, hogy 12-ről 18 millió forintra emelik az áfa alanyi mentességének határát. Ez több mint nyolcszázezer vállalkozásnak jelent nagyobb adókedvezményt, további több tízezren kapnak adómentességet.

Elérkezett a gazdasági fordulat, hazánk növekedési pályára állt

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter januárt 30-án arról nyilatkozott, hogy itt a fordulat, a magyar gazdaság 2025-ben nagyobb növekedési pályára vált. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 0,4 százalékkal nőtt a gazdaság. A megelőző negyedévhez viszonyítva, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal bővült a GDP, tehát a magyar gazdaság kijött a technikai recesszióból.

Rekordkamatot fizet a babakötvény februárban

Január 31-én a Magyar Államkincstár arra hívta fel a figyelmet, hogy rekordkamatot fizet a babakötvény februárban. Ez pontosan 20,6 százalékos hozamot jelent. A pénzügyi szervezet egyúttal jelezte azt is, hogy mintegy 32 milliárd forintot írnak jóvá a gyermekek Start-számláján.

A babakötvény és a Kincstári Start-értékpapírszámla-konstrukció továbbra is az egyik legkedvezőbb, kockázatmentes befektetési lehetőség a gyermekes családoknak.

A babakötvénnyel rendelkezők száma négyszázezer fő. Az ebben az állampapírban lévő megtakarítások együttes összege meghaladta a négyszázmilliárd forintot.

Támogatást kapnak a cégek a versenyképességük erősítéséhez

Február 3-án a Nemzetgazdasági Minisztérium jelentette be, hogy legalább ötezer magyar vállalkozás versenyképessége javulhat, elindul a Demján Sándor-program digitalizációt segítő pályázata.

A tárca felhívta a figyelmet arra: a kormány célja, hogy fokozza a magyar vállalkozások versenyképességét, amelyet az új gazdaságpolitikai akcióterv mintegy 1400 milliárd forinttal támogat.

A Demján Sándor-programon belül az ötven fő alatti vállalkozások digitális fejlődését támogató, kilencmilliárd forintos vállalkozásfejlesztő program a mikro- és kisvállalkozásoknak érhető el. A cél az, hogy a honlapjuk kialakításához a cégek szolgáltatót válasszanak, és benyújtsák fejlesztési igényüket. A vállalkozások voucher formájában négyszázezer és 1,5 millió forint közötti támogatásban részesülhetnek weboldal, közösségimédia-oldal vagy webáruház létrehozására, fejlesztésére, működtetésére. A programot a Neumann János Nonprofit Kft. bonyolítja le.

Vidéki ottohnfelújítás: a nyugdíjasoknak is megnyílik a program

Február negyedikén, a kormányülés előtt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a Vidéki otthonfelújítási programot megnyitják a nyugdíjasoknak is. A kormányfő közölte: az öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülőknek is lesz vidéki otthonfelújítási program és azon belül támogatás. Két év alatt kilencvenmilliárd forint jut el a vidéki nyugdíjasokhoz, akik ötezer fősnél kisebb településeken élnek. A kormányfő később a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról is, hogy Magyarországon 2900 ötezer lakosúnál kisebb település van, amelyeken 420 ezer nyugdíjas háztartás működik. Az idősek egy része özvegy, egy része még házasságban él, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az otthonfelújítási program kibővítése hatszázezer embernek teremt lehetőséget – fogalmazott. Hozzátette, ha egy nyugdíjas egy ilyen településen

takarékosabbá akarja tenni az energetikai rendszerét,

ki akarja bővíteni vagy csak szépíteni, komfortosabbá akarja tenni az otthonát,

akkor kaphat a magyar kormánytól hárommillió forintot erre a célra, és további hárommillió forint hitelt vehet fel. Így összesen maximum hatmillió forintról van szó.