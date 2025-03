A héten lesz Varga Mihály első kamatdöntő ülése jegybankelnökként

A hazai érdekeltségű makroadatok közül kiemelendő, hogy hétfőn publikálja a Nemzetgazdasági Minisztérium a részletes tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2025. február végi helyzetéről. A gyorstájékoztató az év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722,8 milliárd forintos hiánnyal zárt – ismertette lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Hozzátette, várható volt, hogy az év eleji hiány magasabb lesz, a 13. havi nyugdíj, illetve a kamatkiadások, köztük a lakossági állampapíroké, jelentős részben az év elején jelentkeznek. A részletes adatokból megtudjuk majd, mekkora szerepük volt ezeknek a hiány alakulásában, illetve hogy hogyan alakultak a főbb adóbevételek az év elején.

Kedden dönt a jegybank monetáris tanácsa a hazai kamatkondíciókról, illetve ez lesz Varga Mihály első kamatdöntő ülése jegybankelnökként. Változást ugyanakkor a monetáris politikában nem várunk, az alapkamat csökkentésére most sincs tere a jegybanknak. Az infláció februárban is a várakozások felett alakult, és habár márciustól már csökkenést várunk az üzemanyagok árának alakulása és a bázishatások miatt, áprilistól pedig teljes mértékben megjelenik majd a statisztikai adatokban az árrésstop hatása, a jegybank részéről továbbra is szükség van az óvatosságra – fogalmazott Molnár Dániel.

A nemzetközi környezet némiképp kedvezőbb lett, az orosz–ukrán háború lezárásának közeledtére a forint is erősödni tudott a 400-as szint alá, miközben az EKB is folytatta a kamatcsökkentéseket, ellenben a Fed továbbra is inkább szigorú és óvatos hangnemet ütött meg. Kedvező esetben, ha az infláció lassul, és a pénzpiaci környezet javulása is folytatódik, szeptemberre várjuk a kamatcsökkentési ciklus folytatását.

Csütörtökön a KSH a februári turisztikai adatokat publikálja. Januárban a hazai turizmus ott kezdte az évet, ahol a megelőzőt abbahagyta: a turisztikai szálláshelyeken a vendégéjszakák száma éves alapon 8,7 százalékkal nőtt, amelyet a külföldi vendégek húztak a maguk 15,8 százalékos bővülésével.

Várhatóan a februári adatok is hasonlóan kedvező képet mutatnak majd, a külföldi vendégéjszakák számának dinamikus emelkedése mellett a belföldi forgalom stagnálhatott, a külföldi utazások, illetve a rövidebb utazási idő nyomán.

Pénteken ezzel szemben a februári munkaerőpiaci adatokat ismerhetjük meg. A foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban 4,7 millió fő körül alakult, hónapról hónapra csak kismértékű változás volt megfigyelhető, amivel párhuzamosan megállt az aktivitás bővülése, így pedig a munkanélküliségi ráta is mérséklődésnek indult. Várhatóan a februári adatok sem mutatnak majd változást, a foglalkoztatás továbbra is magas szinten maradhatott, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék körül stagnálhatott. Érdemi változásra a munkaerőpiacon a második félévtől számítunk, a növekedés beindulása, illetve a nagyberuházások (CATL, BYD, BMW) termőre fordulása a munkaerő-keresletet is élénkíti majd.

A nemzetközi térben érdemes lesz figyelni kedden a német Ifo Intézet által publikált konjunktúraindexet.

Az indexben várhatóan már megjelenik majd az elfogadott német költségvetési lazítással kapcsolatos várakozások hatása, látható lesz annak előzetes megítélése a gazdasági szereplők részéről.

Kiemelendő még a pénteken megjelenő februári PCE-árindex az USA-ból. A Fed alapvetően ezt az ármutatót figyeli, ennek jelentős elmozdulása a monetáris politikával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolja – sorolta Molnár Dániel.

Januárban a személyi fogyasztási kiadások ára 2,5 százalékkal emelkedett, vagyis érdemben a kétszázalékos jegybanki cél felett. A Fed esetében a bizonytalanságot a vámpolitika várható hatása jelenti, ez az elsődleges oka a legutóbbi kamatdöntéskor is látott szigorúbb hangnemnek, ugyanakkor ha az infláció érdemben gyorsul, az még inkább elodázhatja a kamatcsökkentést.