A vállalati hitelezést ösztönözné a jegybank

A kibontakozó vámháború és a bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a magyar bankrendszer stabil maradt, ellenállóképessége erős, és képes támogatni a hitelezés bővítését is – jelentette ki Varga Mihály a Portfolio Hitelezés 2025 című konferencián tartott előadásában. A jegybankelnök kiemelte: a jegybank egyeztetést kezdeményez a bankokkal annak érdekében, hogy érdemben növeljék a vállalati hitelezést és csökkentsék a pénzforgalmi terheket.

Varga Mihály előadásában felhívta a figyelmet: a hazai bankszektor jövedelmezősége 2024-ben is kimagasló volt, a tőkemegfelelési mutató és a likviditási ráta is stabil működést jelez. Mint mondta:

a bankrendszer hitelezési képessége történelmi csúcson van, emellett a lakossági hitelezés is jelentős növekedést mutat, ugyanakkor a vállalati beruházási hitelezés élénkülése még várat magára.

A bankrendszer stabilitásának megőrzése mellett az MNB készen áll arra, hogy a bankszektorral közösen dolgozzon a hitelezési aktivitás élénkítésén, különös tekintettel a kkv-szektorra, valamint a lakossági és vállalati pénzforgalmi költségek csökkentésére – fogalmazott Varga Mihály. Mint mondta: ennek egyik első lépése volt a Magyar Bankszövetséggel áprilisban kötött megállapodás, amely kijelölte az irányt a lakossági díjak csökkentéséhez, ugyanakkor a vállalati hitelezés növelése érdekében júniusban újabb megállapodást kívánunk elérni.

A magyar gazdaság helyzetéről szólva a Magyar Nemzeti Bank elnöke rámutatott: a világkereskedelem bizonytalanságai és az amerikai hozamemelkedés globális hatásai érzékenyen érinthetik Európát és benne Magyarországot is. Bár a világgazdaság a lassulás és a beragadó infláció kettős problémájával küzd, hazánk számára bizakodásra ad okot, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek: az egyensúlyi mutatóink javultak az elmúlt években, a külső pozíciónk pedig erős maradt – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: a magyar GDP-növekedés egyelőre mérsékelt, azonban a visszatérő fogyasztás és a foglalkoztatottság tartósan magas szintje a pozitív várakozásokat erősíti. Látható az is, hogy az infláció az elmúlt hónapokban tovább csökkent, a pénzromlás elleni küzdelem azonban még nem ért véget – fogalmazott Varga Mihály, hozzátéve, hogy a jegybank továbbra is kiemelt figyelmet fordít az inflációs várakozások horgonyzására.