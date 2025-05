Kitart a kormány a kis- és közepes vállalkozások támogatása mellett

– A gazdasági nehézségek mellett is kitart a kormány a támogatási programok mellett – a többi között erről beszélt Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban. A kormányfő példaként a Demján Sándor-programot említette, amely a kis- és közepes vállalkozásokat (kkv) segíti.

A szóban forgó kezdeményezés olyannyira nincs veszélyben, hogy valósággal száguld. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a minap jelezte:

programelemenként több ezer cég pályázott a Demján Sándor-programban.

Az 1+1 beruházásélénkítő alprogramban már lezárult a jelentkezési időszak, a következő két hétben értesítik az első háromszáz nyertest, a túljelentkezés csaknem háromszoros volt. A 48 milliárd forintos keretre 137 milliárd forintnyi igény érkezett. A Demján Sándor-program weblapokat érintő része is népszerű, ott a kilencmilliárd forintos keretre már 11 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be.

A vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó lehetőségre a meghirdetése utáni első nap háromszáz igény futott be. A támogatási program arról szól, hogy a kormány segítséget nyújt, finanszírozási lehetőségeket ad és kamatterhet vesz le a cégek válláról. A visszajelzések alapján folyamatosan módosíthatják a forrásnyújtás feltételeit. A nullás hitelprogram a magas kamatkörnyezet miatt is vonzó a vállalkozásoknak.

Szabados Richárd elmondta, a Demján Sándor-program új, legkisebb cégeket célzó elemében vállalkozásonként harmincmillió forintos támogatási összegig lehet pályázni.