Bajai beruházással erősít a hazai élelmiszeripar

A SUGO FOOD Kft. bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn Baján.

A tárcavezető a társaság beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat 17,5 milliárd forint értékben egyebek mellett új csipsfeldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad, így segítve harminc új munkahely létrejöttét, illetve kétszáz másik betonbiztossá tételét.

Kifejtette, hogy a fejlesztéssel tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, mivel Európa második legnagyobb tortillacsips-gyártójáról van szó, és az itt felhasznált alapanyagok 90 százalékát magyar gazdáktól szerzik be.

Majd tudatta, hogy a cég szoros együttműködést folytat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, ami lehetővé teszi, hogy rendkívüli eredmények szülessenek a burgonyatermesztés terén.

„Ugye itt most a paprika és a brokkoli feldolgozási kapacitása is nő, s a vállalat nagy lépéseket tesz annak érdekében, hogy az egész globális hálózatában a paprika felvásárlását Magyarországról bonyolítsa. Tehát még egy olyan lehetőség a magyarországi gazdálkodóknak, a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdálkodóknak, amely a termékeik iránti keresetet fogja növelni” – mutatott rá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a mezőgazdaság a magyar gazdaság lelkét képezi, és az ágazat jóformán egész Európában párját ritkító örökséggel rendelkezik, és nemzetközileg is versenyképes.

Az elmúlt tíz esztendőben Magyarországon 295 élelmiszeripari nagyberuházás történt, több mint 1500 milliárd forintos értékben, aminek nyomán mostanra a magyar mezőgazdaság termelési értéke abszolút csúcsokat dönt, tavaly meghaladta a 7000 milliárd forintot

– tájékoztatott. „És mára a magyar mezőgazdaság olyan fejlett lesz, hogy húszmillió ember ellátását is tudná biztosítani, vagyis kétszer annyi ember számára tudjuk megtermelni a napi betevőt, mint ahányan élünk ebben az országban” – jegyezte meg.