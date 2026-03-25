Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Ankarában tárgyalt, Montenegróban nyert: terjeszkedik a 4iG

Magas szintű védelmi ipari egyeztetéseket folytatott Ankarában a 4iG delegációja. A török állami és iparági szereplőkkel a kétoldalú együttműködés erősítése és a közös gyártásfejlesztési lehetőségek feltérképezése a cél. Ráadásul Montenegró kormánya is a 4iG-csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 10:07
Fotó: Vémi Zoltán
Ankarában folytatott magas szintű egyeztetéseket Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőségével – köztük Sárhegyi István elnök-vezérigazgatóval – közösen, Haluk Görgün professzor, a török Védelmi Iparért Felelős Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására. Az SSB a török állam kulcsintézménye, amely a védelmi ipari fejlesztések stratégiai irányításáért, a beszerzési programok koordinációjáért és a nemzetközi ipari együttműködések előmozdításáért felel.

Közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek 
Fotó: Vémi Zoltán

A török védelmi ipar meghatározó szereplői is jelen voltak

A török fél szervezésében a magyar delegáció hat meghatározó védelmi ipari vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a kétoldalú együttműködés további erősítése volt. Kiemelt jelentőséggel bírt a Nurol Makina vezetésével folytatott egyeztetés, amely a korábban bejelentett Gidrán programhoz kapcsolódó együttműködésre, valamint a Rábával közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek előrehaladására fókuszált.

A delegáció emellett tárgyalt az Aselsan, az Alp Aviation, az MKE, az STM és a Baykar Technologies képviselőivel is. Ezek a vállalatok a török védelmi ipar meghatározó szereplői, többek között elektronikai és szenzortechnológiai rendszerek, repülőgépipari gyártás, haditechnikai eszközök és UAV-k fejlesztése területén. Az egyeztetések során a felek a harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a magyarországi gyártóbázis kialakítására és a kapacitások bővítésére, az európai piaci igények kiszolgálása érdekében.

Jászai Gellért a látogatás kapcsán hangsúlyozta: „A 4iG-csoport elkötelezett a magyar–török védelmi ipari partnerség további erősítése mellett, amely nemcsak a kétoldalú ipari együttműködést mélyíti, hanem hozzájárul az európai védelmi képességek és ipari kapacitások fejlesztéséhez, valamint a regionális ellátási láncok megerősítéséhez is.”

Montenegró is a 4iG-csoportot választotta

Montenegró kormánya több magyar vállalat közül a 4iG-csoportot választotta a rendvédelem technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó infokommunikációs projektek megvalósítására. A döntés a 4iG-csoport nemzetközi rendszerintegrációs tapasztalatának és technológiai kompetenciáinak elismerése, egyben mérföldkő a vállalat történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára.

A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.

A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG-csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) valósítja meg, beleértve:

  • az eszközök szállítását,
  • telepítését, 
  • a szükséges képzéseket 
  • és a folyamatos szakértői támogatást. 

Az informatikai beruházás megvalósítására szánt keretösszeg 54,25 millió euró. Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd. A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.

Az előkészítés alatt álló beruházások hozzájárulnak a magyar technológiai és rendszerintegrációs kompetenciák nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és tovább erősíti a 4iG-csoport pozícióját a régió vezető technológiai szolgáltatói között.

A 4iG-csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Montenegro az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

