Ankarában tárgyalt, Montenegróban nyert: terjeszkedik a 4iG

Ankarában folytatott magas szintű egyeztetéseket Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőségével – köztük Sárhegyi István elnök-vezérigazgatóval – közösen, Haluk Görgün professzor, a török Védelmi Iparért Felelős Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására. Az SSB a török állam kulcsintézménye, amely a védelmi ipari fejlesztések stratégiai irányításáért, a beszerzési programok koordinációjáért és a nemzetközi ipari együttműködések előmozdításáért felel.

Közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek (Fotó: Vémi Zoltán)

A török védelmi ipar meghatározó szereplői is jelen voltak

A török fél szervezésében a magyar delegáció hat meghatározó védelmi ipari vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a kétoldalú együttműködés további erősítése volt. Kiemelt jelentőséggel bírt a Nurol Makina vezetésével folytatott egyeztetés, amely a korábban bejelentett Gidrán programhoz kapcsolódó együttműködésre, valamint a Rábával közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek előrehaladására fókuszált.

A delegáció emellett tárgyalt az Aselsan, az Alp Aviation, az MKE, az STM és a Baykar Technologies képviselőivel is. Ezek a vállalatok a török védelmi ipar meghatározó szereplői, többek között elektronikai és szenzortechnológiai rendszerek, repülőgépipari gyártás, haditechnikai eszközök és UAV-k fejlesztése területén. Az egyeztetések során a felek a harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a magyarországi gyártóbázis kialakítására és a kapacitások bővítésére, az európai piaci igények kiszolgálása érdekében.

Jászai Gellért a látogatás kapcsán hangsúlyozta: „A 4iG-csoport elkötelezett a magyar–török védelmi ipari partnerség további erősítése mellett, amely nemcsak a kétoldalú ipari együttműködést mélyíti, hanem hozzájárul az európai védelmi képességek és ipari kapacitások fejlesztéséhez, valamint a regionális ellátási láncok megerősítéséhez is.”

Montenegró is a 4iG-csoportot választotta

Montenegró kormánya több magyar vállalat közül a 4iG-csoportot választotta a rendvédelem technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó infokommunikációs projektek megvalósítására. A döntés a 4iG-csoport nemzetközi rendszerintegrációs tapasztalatának és technológiai kompetenciáinak elismerése, egyben mérföldkő a vállalat történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára.