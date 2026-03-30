Kiderült, melyek az ország legolcsóbb és legdrágább városai a lakóingatlanok piacán

Rendkívüli

ingatlanBudapestárváltozás

Az, hogy melyik a legdrágább város a magyar ingatlanpiacon, folyamatosan változik, de a jelentősebb átrendeződések inkább hosszabb idő alatt, fokozatosan mennek végbe. Egy-egy nagyobb gazdasági beruházás vagy infrastrukturális fejlesztés élénkíti a keresletet a lakóingatlanok iránt, ami az árakban is megjelenik. Ezzel szemben azokban a térségekben, ahol gyengébb a munkaerőpiac és kedvezőtlenebbek a demográfiai trendek, a lakásárak egyre inkább elmaradnak az országos átlagtól. Az idei első negyedéves tapasztalatok már összegezhetők a tavalyi év értékelésének tükrében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 8:37
Fotó: Arpad Kurucz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lakóingatlanok kínálati árainak alakulása alapján határozható meg, hogyan változott az idei év első negyedévében a magyar városok ingatlanpiacának ársorrendje – áll a zenga.hu közleményében. „Egy jelentős közlekedési csomópont fejlesztése vagy egy átfogó városrehabilitációs program érdemben javíthatja egy-egy környék megítélését, és ezzel együtt emelheti az ingatlanárakat is. Ezek a folyamatok azonban jellemzően évek alatt futnak ki, így rövid távon inkább kisebb elmozdulások látszanak” – mondta Futó Péter, a zenga.hu ingatlanhirdetési portál elemzési vezetője az árváltozásokat mozgató szempontokról.

lakóingatlan
Az ingatlanhirdetési adatokból megállapítható, melyek az ország legdrágább és legolcsóbb városai a lakóingatlanok szempontjából (illusztráció)
(Fotó:  Kurucz Árpád)

Visszatekintés: mekkora árváltozásokat hozott az elmúlt egy év a lakóingatlanoknál?

2025 első negyedéve óta például Szeged és Pécs pozíciója erősödött, Szolnokon pedig egy hirtelen lezajlott áremelkedés volt megfigyelhető. Ez utóbbi inkább a korábbi évek visszafogottabb drágulását követő korrekcióként értelmezhető, és nem eredményezett előrelépést a vármegyeszékhelyek rangsorában.

Az áremelkedés üteme közben országosan és Budapesten is mérséklődött.

A fővárosban az éves drágulás a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az idei első negyedévre, míg országos szinten 21 százalékról 18 százalékra csökkent a dinamika. A legnagyobb éves növekedést a városok közül Szolnok produkálta, de hasonló – korrekciós jellegű – ugrás volt megfigyelhető Szekszárdon is

 – tette hozzá Futó Péter.

Bár Budapesten látványosan lassul az árnövekedési dinamika, néhány fővárosi kerület éves árnövekedési üteme még mindig az élmezőnyben van. A XV. kerület például 27 százalékos éves drágulással a harmadik helyre került. A legkisebb növekedés Zalaegerszegen mérhető, ahol egy év alatt mindössze 5 százalékkal emelkedtek az árak, míg a XII. kerületben 9 százalékos volt a drágulás. Vármegyei szinten Csongrád és Tolna vezet 20-20 százalékos növekedéssel, míg Zala és Somogy a sereghajtók 6-6 százalékos emelkedéssel.

Így alakultak a négyzetméterárak az idei első negyedévben

A hirdetési adatok alapján az árakat tekintve Budapest továbbra is kiemelkedik, a fővárosban az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,526 millió forint 2026 első negyedévének adatai szerint. Ezt Somogy és Veszprém vármegye követi 1,077 millió, illetve 1,056 millió forintos átlaggal, míg a lista végén Nógrád áll 329 ezer forinttal.

 

A fővároson belül az V. és a XII. kerület vezeti a rangsort 2,244 és 2,231 millió forintos átlagos négyzetméterárral, amelyeket az I. kerület követ 2,100 millióval. 

A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 989 ezer forint az átlag, ami már közel van a legdrágább vármegyeszékhelyek árszintjéhez, amelyek közül Debrecen áll az élen 1,054 millió forinttal, majd Szeged következik 987 ezer forintos átlaggal.

A legdrágább vármegyeszékhelyek között még 

  • Győr (961 ezer Ft/m2), 
  • Veszprém (951 ezer Ft/m2), és
  • Székesfehérvár (943 ezer Ft/m2) szerepel.

A másik oldalon Salgótarján kínálja a legalacsonyabb árakat, ahol átlagosan 315 ezer forintba kerül egy négyzetméter. Ezt Békéscsaba (494 ezer Ft/m2), Kaposvár (562 ezer Ft/m2) és Miskolc (604 ezer Ft/m2) követi.

Jól mutatja a területi különbségeket Somogy vármegye, amely a Balaton-parti települések magas árszintje miatt a legdrágább vármegyének számít, a székhelye, Kaposvár, azonban a harmadik legolcsóbb a vármegyeszékhelyek között.

 

Erősödő kereslet

2025 utolsó negyedévéhez képest a kereslet erősödése látható. „Az idei első három hónapban 22 százalékkal volt több ingatlanérdeklődés (eladónak történő üzenetküldés vagy telefonszám-felfedés), mint a tavalyi utolsó negyedévben, az egy évvel ezelőttitől viszont 7 százalékkal elmaradnak a számok” – mondta Futó Péter. 

A portál adatai szerint a korábbi kiegyensúlyozott kereslet helyett ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást. A trendről a Zenga Lakáspiaci Konferencián beszéltek, ahol a szakértők az Otthon start program hatásait és az új építésű ingatlanokban rejlő lehetőségeket is kiemelték, miközben a tavalyi évet egy hullámvasúthoz hasonlították a piaci átrendeződés miatt – számoltunk be a napokban arról a Magyar Nemzet oldalán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.