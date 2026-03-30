Kiderült, melyek az ország legolcsóbb és legdrágább városai a lakóingatlanok piacán

A lakóingatlanok kínálati árainak alakulása alapján határozható meg, hogyan változott az idei év első negyedévében a magyar városok ingatlanpiacának ársorrendje – áll a zenga.hu közleményében. „Egy jelentős közlekedési csomópont fejlesztése vagy egy átfogó városrehabilitációs program érdemben javíthatja egy-egy környék megítélését, és ezzel együtt emelheti az ingatlanárakat is. Ezek a folyamatok azonban jellemzően évek alatt futnak ki, így rövid távon inkább kisebb elmozdulások látszanak” – mondta Futó Péter, a zenga.hu ingatlanhirdetési portál elemzési vezetője az árváltozásokat mozgató szempontokról.

Az ingatlanhirdetési adatokból megállapítható, melyek az ország legdrágább és legolcsóbb városai a lakóingatlanok szempontjából

Visszatekintés: mekkora árváltozásokat hozott az elmúlt egy év a lakóingatlanoknál?

2025 első negyedéve óta például Szeged és Pécs pozíciója erősödött, Szolnokon pedig egy hirtelen lezajlott áremelkedés volt megfigyelhető. Ez utóbbi inkább a korábbi évek visszafogottabb drágulását követő korrekcióként értelmezhető, és nem eredményezett előrelépést a vármegyeszékhelyek rangsorában.

Az áremelkedés üteme közben országosan és Budapesten is mérséklődött.

A fővárosban az éves drágulás a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az idei első negyedévre, míg országos szinten 21 százalékról 18 százalékra csökkent a dinamika. A legnagyobb éves növekedést a városok közül Szolnok produkálta, de hasonló – korrekciós jellegű – ugrás volt megfigyelhető Szekszárdon is

– tette hozzá Futó Péter.

Bár Budapesten látványosan lassul az árnövekedési dinamika, néhány fővárosi kerület éves árnövekedési üteme még mindig az élmezőnyben van. A XV. kerület például 27 százalékos éves drágulással a harmadik helyre került. A legkisebb növekedés Zalaegerszegen mérhető, ahol egy év alatt mindössze 5 százalékkal emelkedtek az árak, míg a XII. kerületben 9 százalékos volt a drágulás. Vármegyei szinten Csongrád és Tolna vezet 20-20 százalékos növekedéssel, míg Zala és Somogy a sereghajtók 6-6 százalékos emelkedéssel.

Így alakultak a négyzetméterárak az idei első negyedévben

A hirdetési adatok alapján az árakat tekintve Budapest továbbra is kiemelkedik, a fővárosban az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,526 millió forint 2026 első negyedévének adatai szerint. Ezt Somogy és Veszprém vármegye követi 1,077 millió, illetve 1,056 millió forintos átlaggal, míg a lista végén Nógrád áll 329 ezer forinttal.