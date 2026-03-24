Van egy ingatlantípus, ami a hazai lakáspiac nyertese lehet

Az elmúlt évben elképesztő mértékű átrendeződés volt az ingatlanpiacon, a korábbi fele-fele arány helyett ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást a Zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint – hangzott el a Zenga Lakáspiaci Konferenciáján, ahol az Otthon start hatásairól és az új építésű piac nagy esélyeiről is beszéltek a szakma meghatározó szereplői.

Hogy áll a kereslet és milyen a kínálat az ingatlanpiacon?

A szakértők szerint a tavalyi év hullámvasúthoz volt hasonlítható a magyar ingatlanpiacon, ahol különböző hajtóerők hatására a keresletben, a kínálatban és az árakban is dinamikus változásokat láthattunk.

– Amellett, hogy ma kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást; az új építésű lakások kínálata is másfélszereződött a 60 négyzetméter alatti szegmensben – mondta Lipták Zsuzsa, a Zenga ügyvezetője. Hozzátette: az elmúlt négy évet nagymértékű változások jellemezték, és egy folyamatosan változó környezetben, meg-megújuló stratégiák mentén kell a szereplőknek gondolkodniuk.

A változások egyik legerősebb hajtóereje az Otthon start program volt, eddig mintegy 30 ezer szerződést kötöttek a konstrukció keretében. Becsei András, az OTP vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy ezeknek a hiteleknek több mint 40 százalékát az OTP Bank folyósította, amely ezzel meghatározó szerepet játszik a lakáspiaci finanszírozásban.

Az év eleji visszaesést követően az érdeklődések száma ismét emelkedni kezdett, bár az elmúlt hetekben kisebb megtorpanás volt tapasztalható. A kereslet súlypontját továbbra is a vidéki piac és a családi házak adják, miközben a befektetők körében korábban népszerű, 60 négyzetméternél kisebb budapesti lakások iránti kereslet visszaesett, kínálatuk pedig növekedésnek indult.

– A lakásárak növekedési üteme tovább lassul, Budapesten 14 százalékkal, országosan 18 százalékkal magasabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt – mondta Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.

Mit hoz a jövő?

Hogy mit hoz a közeljövő az ingatlanpiacon, az a gazdasági környezettől is függ, de a nyersanyagok árának változása és az árfolyam-ingadozás is hatással lesz a kivitelezési költségekre. A kereslet várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul idén, miközben egyre több új lakás kerül piacra. Ez az új lakások árnövekedésének további lassulását hozhatja.