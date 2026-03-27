Pakisztánban erősít a Mol: jelentős gázkészletet tártak fel

Másfél éven belül másodszor talált a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban. A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található, és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4 százaléka, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

(Fotó: Mol)

Mol: a gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir-1 gázkút teljesítményéhez

A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (~5065 hordó egyenérték/nap) tesztelték – írták a Mol közleményében.

– Nagyon büszke vagyok a Mol Pakisztán szakembereire, mert sikerrel jártak ennél a technikailag rendkívül összetett és mély kutatófúrásnál. A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás nekünk arra, hogy elkötelezettségünk és alkalmazkodóképességünk komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is. A most feltárt kút újabb jelentős mérföldkövet jelent a Mol Pakisztán történetében és új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban – mondta László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója.

A Mol Pakisztán a Mol-csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnereink a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok.

A Mol Pakisztán jelentősen hozzájárul Pakisztán energiabiztonságához és fontos szerepet játszik a Mol-csoport nemzetközi portfóliójában;

a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel és a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti.