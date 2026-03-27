Milliárdos kínai beruházás érkezik Miskolcra – ezer új munkahely jön létre

A kínai tulajdoni hátterű Halms Hungary mintegy 80 milliárd forint értékben új autóipari alkatrészgyártó üzemet épít Miskolcon, aminek a nyomán ezer munkahely jön majd létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken a városban.

Ezer munkahely jön létre Miskolcon (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Munkahelyek tízezrei jönnek létre a beruházásokkal

A tárcavezető a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben, mintegy ezer új munkahelyet hozva létre. Kiemelte, hogy innen fogják ellátni alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel

a BMW-t,

a Volvót,

a Teslát

és a Jaguart.

Arra is kitért, hogy a vállalat kizárólag újrahasznosított alumíniumot használ a magyarországi működése során, így állítanak elő majd évente kétmillió alkatrészt. Továbbá azt is üdvözölte, hogy a Halms Hungary a Miskolci Egyetemmel együttműködésben részt vesz a fiatalok autóiparhoz kapcsolódó képzésében.

„Ez a beruházás mindenképpen erősíti Miskolc pozícióját az új elektromos autóipari korszakban. A kelet-magyarországi autóipari övezet egyik fontos pilléréről beszélünk, ami ismételten megerősítésre került” – jelentette ki.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Ebben szavai szerint óriási szerepet játszott az a tény, hogy Európában jelenleg Magyarországon adottak a legjobb körülmények a keleti és a nyugati vállalatok együttműködéséhez.

„Mi a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésében nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látjuk. És mi, magyarok ebből sokat is profitáltunk az elmúlt évek során, hiszen azzal, hogy a kínai és a német vállalatok együttműködését zavartalanul itt Magyarországon folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk, a globális autóipari technológiai forradalom egyik éllovasává váltunk” – hangsúlyozta.

„Ritkán van az, hogy egy tízmilliós, szárazföld által körülzárt, energiahordozókban nem bővelkedő közép-európai ország egy globális méretű technológiai forradalomban az élen tud menni” – folytatta.