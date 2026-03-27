Milliárdos kínai beruházás érkezik Miskolcra – ezer új munkahely jön létre

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismét nagy bejelentést tett. A kínai tulajdonú Halms Hungary több milliárd forintos autóipari beruházást indít, amely ezer új munkahelyet teremt, és évente kétmillió alkatrészt szállít majd a BMW-nek, a Volvónak, a Teslának és a Jaguarnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 16:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A kínai tulajdoni hátterű Halms Hungary mintegy 80 milliárd forint értékben új autóipari alkatrészgyártó üzemet épít Miskolcon, aminek a nyomán ezer munkahely jön majd létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken a városban.

Ezer munkahely jön létre Miskolcon 

Munkahelyek tízezrei jönnek létre a beruházásokkal

A tárcavezető a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben, mintegy ezer új munkahelyet hozva létre. Kiemelte, hogy innen fogják ellátni alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel 

  • a BMW-t, 
  • a Volvót, 
  • a Teslát 
  • és a Jaguart.

Arra is kitért, hogy a vállalat kizárólag újrahasznosított alumíniumot használ a magyarországi működése során, így állítanak elő majd évente kétmillió alkatrészt. Továbbá azt is üdvözölte, hogy a Halms Hungary a Miskolci Egyetemmel együttműködésben részt vesz a fiatalok autóiparhoz kapcsolódó képzésében.

„Ez a beruházás mindenképpen erősíti Miskolc pozícióját az új elektromos autóipari korszakban. A kelet-magyarországi autóipari övezet egyik fontos pilléréről beszélünk, ami ismételten megerősítésre került” – jelentette ki.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Ebben szavai szerint óriási szerepet játszott az a tény, hogy Európában jelenleg Magyarországon adottak a legjobb körülmények a keleti és a nyugati vállalatok együttműködéséhez.

„Mi a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésében nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látjuk. És mi, magyarok ebből sokat is profitáltunk az elmúlt évek során, hiszen azzal, hogy a kínai és a német vállalatok együttműködését zavartalanul itt Magyarországon folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk, a globális autóipari technológiai forradalom egyik éllovasává váltunk” – hangsúlyozta.

„Ritkán van az, hogy egy tízmilliós, szárazföld által körülzárt, energiahordozókban nem bővelkedő közép-európai ország egy globális méretű technológiai forradalomban az élen tud menni” – folytatta.

„És ennek a megközelítésnek, a kelet-nyugati vállalati együttműködés támogatásának köszönhető, hogy ma Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mind a három nagy német autógyártó vállalatnak van gyára. És ez magával hozta a legnagyobb keleti, elsősorban kínai autóipari vállalatok Magyarországra települését, ezáltal munkahelyek tízezreinek létrejöttét” – tette hozzá.

Illetve rámutatott, hogy Európában a kínai vállalatok jelenléte politikai vita tárgya, ami nem észszerű és nem is őszinte, ugyanis a kelet-ázsiai országból érkező beruházásokért igen éles verseny zajlik, azonban hazánk rendre győzedelmeskedni tud ezen a téren.

„A magyar gazdaság és beruházási környezet dicsérete, hogy ma a kínai vállalatok első számú európai beruházási célpontja Magyarország. Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások több mint 30 százaléka végül Magyarországra érkezett. Tavaly a harmadik egymást követő évben Kínából jött a legtöbb beruházás Magyarországra egy esztendő alatt” – jegyezte meg.

A miniszter végezetül tudatta, hogy az elmúlt tíz évben 59 beruházás valósult meg állami támogatással Miskolcon és környékén, körülbelül 500 milliárd forint értékben.

„A kormány 70 milliárd forinttal járult hozzá ezeknek a beruházásoknak a végrehajtásához, amelyek 20 700 munkahelyet jelentenek a miskolci térségnek” – fűzte hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.