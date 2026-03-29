energiatárolásberuházászöld átállás

Nagy kapacitású energiatárolót kapnak főváros környéki logisztikai parkok

A végéhez közeledik a több mint másfélmilliárd forintos beruházás.

2026. 03. 29. 8:16
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejező fázisához érkezett a Futureal Energy Partners energiatároló egység telepítése Maglódon, Fóton és Pátyon; a fejlesztés egy több mint 1,6 milliárd forintos projekt részeként valósul meg, az Európai Unió támogatásával – közölte a Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházások teljes körű megvalósításával foglalkozó üzletága az MTI-vel.

A kezdeményezés célja, hogy fenntartható zöld beruházásként segítse a megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése, valamint a termelés és fogyasztás időbeli összehangolása érdekében. A fenntartható fejlesztést a Futureal Energy Partners-hez tartozó projektcég, az FEH Solar One Kft. valósítja meg, a társaság 536 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a "Hálózati energiatárolók telepítése energiapiaci szereplőknél" elnevezésű felhívás keretében megítélt összeget teljes mértékben az Európai Unió biztosítja.

A Futureal Energy Partners Maglódon, Fóton és Pátyon összesen három, egyenként 1 megawatt (MW) teljesítményű és 2 megawattóra (MWh) kapacitású, valamint két, egyenként 0,5 MW teljesítményű és 1 MWh kapacitású energiatárolót telepít logisztikai parkok közelében, az energiafelhasználás optimalizálásáért. 

A projekt magában foglalja a tervezést, az engedélyeztetést, az energiatároló eszközök üzembe helyezését, valamint azok akkreditációját és működtetését is. Az egységeket a HelloParks ipari ingatlanfejlesztő logisztikai megaparkjaiban, öt helyszínen helyezik ki. A társaság jelenleg a maglódi energiatároló egység befejező munkálatait végzi, és már előrehaladott állapotban vannak a fóti és a pátyi berendezések kivitelezési munkálatai is. Az energiatárolók helyszínét adó HelloParks portfóliójába tartozó csarnokok összterülete tavaly elérte az 500 ezer négyzetmétert. Ez idén további 46 ezer négyzetméterrel bővül a maglódi MG4 kivitelezésével. Az átadott és folyamatban lévő projektek teljes fejlesztési értéke megközelíti a 600 millió eurót. A Futureal-csoport tagjaként működő vállalat 2025. január 1-től létesítményei teljes áramigényét megújuló forrásból biztosítja saját, helyszíni naperőművekkel és hiteles származási garanciával rendelkező forrásokon keresztül – közölték.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

