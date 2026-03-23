Útfelújítási hullám az északi vármegyében, kilenc közutat fejlesztenek

Kilenc közút fejlesztése indul meg vagy már zajlik Nógrád vármegyében. Az útfelújítások nyomán biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés várható az érintett szakaszokon.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 16:45
Forrás: Magyar Építők
Útfelújítási hullám zajlik Nógrád vármegyében, a kivitelező HE-DO számos szakaszon dolgozik. A fejlesztések célja, hogy megszüntessék az elöregedett burkolatokból, a rossz állapotú vízelvezetésből és az elavult forgalomtechnikai elemekből adódó problémákat. 

Az útfelújításoknak köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb lesz a közlekedés / Fotó: Magyar Építők

A Magyar Építők azt írja, a beruházások megrendelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a projektek az EU finanszírozású TOP Plusz program forrásából valósulnak meg.

Jobbágyi és Galgaguta között is zajlik az útfelújítás 

Korszerűsítési munkák zajlanak a Galgaguta–Jobbágyi összekötő út több szakaszán. A beruházás során megújul többek között az útburkolat, a gyenge teherbírású részeken pályaszerkezet-cserét végeznek, valamint két rétegben új aszfaltburkolat épül. A kivitelezés több ütemben zajlik, és várhatóan 2026 májusa és júliusa között fejeződik be.

Megújul a Balassagyarmat-Aszód összekötő út egy mintegy 2 kilométeres szakasza, a Galgaguta és a vármegyehatár között. A felújítás során megújul az útburkolat, a gyengébb teherbírású szakaszokon pályaszerkezet-csere történik, valamint korszerű aszfaltréteget építenek be. Emellett felújítják a vízelvezető rendszert és a forgalomtechnikai elemeket is. A projekt befejezését 2026. május elejére tervezik.

A Pásztó-Szurdokpüspöki összekötő út mintegy 1,3 kilométeres szakaszán 2026 februárjában kezdődtek meg a munkák. A beruházás során teljes burkolatfelújítás történik, valamint megújulnak a vízelvezető rendszerek és a forgalomtechnikai elemek. A projekt részeként felújítják a 3+418-as kilométerszelvényben található boltozatos hidat is, amelynek korszerűsítését a KM Építő Kft. végzi. A kivitelezés várhatóan 2026. június elején zárul.

Mátrakeresztesnél településkapu, Pásztó határában körforgalom épül

A Pásztó–Galyatető–Mátraháza út egyik rövid, 109 méteres szakaszán, Mátrakeresztes határában úgynevezett településkapu épül, amelynek kivitelezése 2026. március elején indult. A fejlesztés célja, hogy a településre érkező járművek sebessége csökkenjen, ezáltal nőjön a közlekedésbiztonság és mérséklődjön a zajterhelés. A munkák során burkolatfelújítás történik, megújul a vízelvezető rendszer, valamint kétoldali szegélyek épülnek ki és korszerű forgalomtechnikai elemeket telepítenek. A kivitelezést 2026. április közepéig tervezik befejezni.

Jelentős átalakítás kezdődik a Pásztó közigazgatási területén található csomópontban is: a jelenlegi kereszteződést egysávos körforgalommá építik át. A körforgalom kiépítése mellett közműkiváltások történnek, megújulnak a csatlakozó utak, járdák és kerékpárutak, valamint a vízelvezetés is. A munkák idejére ideiglenes terelőutat építenek a forgalom fenntartása érdekében. A beruházás befejezése 2026 szeptemberében várható.

Cserháthalápnál, Hollókőnél az út, Bátonyterenyén a Zagyva-híd újul meg

Korszerűsítik a Cserháthaláp–Szanda összekötő út közel 3,1 kilométeres szakaszát Cserháthaláp és Terény között. A beruházás során egyebek mellett teljes burkolatfelújítás történik, szükség esetén pályaszerkezet-cserével. A kivitelezés tervezett befejezése 2026. június közepe.

A Hollókőre vezető bekötőút több mint két kilométeres szakaszát is felújítják. A kivitelezés csak a hagyományos húsvéti rendezvény után kezdődhet, ezért a munkaterületet várhatóan 2026. április 20-án adják át. A fejlesztés során felújítják az útburkolatot, korszerűsítik a vízelvezetést és a forgalomtechnikai elemeket. A projekt részeként megújul a Zsunyi-patak hídja is, valamint a belterületi buszöblök bazaltbeton burkolatot kapnak. A kivitelezés várhatóan 2026. július végéig tart.

A Nagybátony-Maconka összekötő út Bátonyterenye belterületén mintegy 800 méteren újul meg. A munkák várhatóan 2026. április közepén kezdődnek. A projekt során nemcsak az útpálya kap új burkolatot, hanem felújítják a Zagyva-hidat is, amely új szigetelést és korszerű vízelvezetést kap. A munkák várhatóan 2026. július végére fejeződnek be.

A Dorogháza bekötőút több mint két kilométeres szakaszán is korszerűsítési munkák kezdődnek. Itt felújítják az útburkolatot és a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a forgalomtechnikai rendszereket. A projekt része a Ménkes-patak feletti téglaboltozatos híd felújítása is. A kivitelezés tervezett befejezése 2026 július eleje. A korszerűsítések nyomán biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés várható az érintett nógrádi útszakaszokon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

