Útfelújítási hullám az északi vármegyében, kilenc közutat fejlesztenek

Útfelújítási hullám zajlik Nógrád vármegyében, a kivitelező HE-DO számos szakaszon dolgozik. A fejlesztések célja, hogy megszüntessék az elöregedett burkolatokból, a rossz állapotú vízelvezetésből és az elavult forgalomtechnikai elemekből adódó problémákat.

Az útfelújításoknak köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb lesz a közlekedés / Fotó: Magyar Építők

A Magyar Építők azt írja, a beruházások megrendelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a projektek az EU finanszírozású TOP Plusz program forrásából valósulnak meg.

Jobbágyi és Galgaguta között is zajlik az útfelújítás

Korszerűsítési munkák zajlanak a Galgaguta–Jobbágyi összekötő út több szakaszán. A beruházás során megújul többek között az útburkolat, a gyenge teherbírású részeken pályaszerkezet-cserét végeznek, valamint két rétegben új aszfaltburkolat épül. A kivitelezés több ütemben zajlik, és várhatóan 2026 májusa és júliusa között fejeződik be.

Megújul a Balassagyarmat-Aszód összekötő út egy mintegy 2 kilométeres szakasza, a Galgaguta és a vármegyehatár között. A felújítás során megújul az útburkolat, a gyengébb teherbírású szakaszokon pályaszerkezet-csere történik, valamint korszerű aszfaltréteget építenek be. Emellett felújítják a vízelvezető rendszert és a forgalomtechnikai elemeket is. A projekt befejezését 2026. május elejére tervezik.

A Pásztó-Szurdokpüspöki összekötő út mintegy 1,3 kilométeres szakaszán 2026 februárjában kezdődtek meg a munkák. A beruházás során teljes burkolatfelújítás történik, valamint megújulnak a vízelvezető rendszerek és a forgalomtechnikai elemek. A projekt részeként felújítják a 3+418-as kilométerszelvényben található boltozatos hidat is, amelynek korszerűsítését a KM Építő Kft. végzi. A kivitelezés várhatóan 2026. június elején zárul.

Mátrakeresztesnél településkapu, Pásztó határában körforgalom épül

A Pásztó–Galyatető–Mátraháza út egyik rövid, 109 méteres szakaszán, Mátrakeresztes határában úgynevezett településkapu épül, amelynek kivitelezése 2026. március elején indult. A fejlesztés célja, hogy a településre érkező járművek sebessége csökkenjen, ezáltal nőjön a közlekedésbiztonság és mérséklődjön a zajterhelés. A munkák során burkolatfelújítás történik, megújul a vízelvezető rendszer, valamint kétoldali szegélyek épülnek ki és korszerű forgalomtechnikai elemeket telepítenek. A kivitelezést 2026. április közepéig tervezik befejezni.