Nagy Márton: Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag

A nyugati szankciós politika és az ukrán olajblokád együttesen az egekbe lőtte a nemzetközi üzemanyagárakat. Magyarországon ennek ellenére továbbra is stabilan és kiszámíthatóan tankolhat a lakosság. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legfrissebb bejegyzése megmutatja: a kormány által bevezetett védett üzemanyagárak és az adócsökkentések kombinációja működik. A magyar autósok, családok és vállalkozások jelentősen olcsóbban jutnak benzinhez és gázolajhoz, nemcsak a nyugat-európai, de a legtöbb szomszédos ország átlagánál is.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 24. 13:32
Súlyos kihívásokkal néz szembe az európai energiapiac a tavasz folyamán. A geopolitikai feszültségek, a brüsszeli szankciók és a hazánkat sújtó ukrán olajblokád miatt a kőolaj ára drasztikusan emelkedik. Ez a nyomás a környező országokban és Nyugat-Európában már kíméletlenül lecsapódott a benzinkutakon. Magyarország azonban időben lépett: a kormány a családok, a gazdák és a fuvarozók védelme érdekében bevezette a védett üzemanyagárak rendszerét, amely kiegészült a jövedéki adó uniós minimumszintre történő csökkentésével.

A magyar üzemanyagárak rendkívül kedvezőek európai összehasomlításban./ Fotó: Laurens van Putten / MTI/EPA/ANP
A magyar üzemanyagárak rendkívül kedvezők európai összehasonlításban. Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten 

Stop az elszállt üzemanyagárnak

A stratégia sikerét Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legújabb közösségi médiás bejegyzése is igazolja. Az adatok egyértelműek: a magyar modell megálljt parancsolt a drágulásnak.

Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag – a védett ár működik! Megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdákat és fuvarozókat!

írta a tárcavezető.

Forrás: Nagy Márton Facebook-oldala

 

A magyar rendszer hatékony pajzsként funkcionál. A kedvezményes üzemanyagot kizárólag magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekbe lehet tankolni, ezzel kizárva a benzinturizmust. Aki megpróbálja kijátszani a rendszert, súlyos bírsággal számolhat. A miniszter posztjának zárómondata egyértelmű üzenet a piaci szereplőknek és a nemzetközi nyomásgyakorlóknak egyaránt:

A benzin ára hazánkban 595 forint, a gázolaj ára 615 forint literenként. Ennyi volt tegnap, ennyibe kerül ma és ennyi lesz holnap is! Nem engedünk semmilyen zsarolásnak!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

