Nagy Márton: Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag

Súlyos kihívásokkal néz szembe az európai energiapiac a tavasz folyamán. A geopolitikai feszültségek, a brüsszeli szankciók és a hazánkat sújtó ukrán olajblokád miatt a kőolaj ára drasztikusan emelkedik. Ez a nyomás a környező országokban és Nyugat-Európában már kíméletlenül lecsapódott a benzinkutakon. Magyarország azonban időben lépett: a kormány a családok, a gazdák és a fuvarozók védelme érdekében bevezette a védett üzemanyagárak rendszerét, amely kiegészült a jövedéki adó uniós minimumszintre történő csökkentésével.
Stop az elszállt üzemanyagárnak
A stratégia sikerét Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legújabb közösségi médiás bejegyzése is igazolja. Az adatok egyértelműek: a magyar modell megálljt parancsolt a drágulásnak.
Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag – a védett ár működik! Megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdákat és fuvarozókat!
– írta a tárcavezető.
A magyar rendszer hatékony pajzsként funkcionál. A kedvezményes üzemanyagot kizárólag magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekbe lehet tankolni, ezzel kizárva a benzinturizmust. Aki megpróbálja kijátszani a rendszert, súlyos bírsággal számolhat. A miniszter posztjának zárómondata egyértelmű üzenet a piaci szereplőknek és a nemzetközi nyomásgyakorlóknak egyaránt:
A benzin ára hazánkban 595 forint, a gázolaj ára 615 forint literenként. Ennyi volt tegnap, ennyibe kerül ma és ennyi lesz holnap is! Nem engedünk semmilyen zsarolásnak!
