Nagy Márton: Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag

Súlyos kihívásokkal néz szembe az európai energiapiac a tavasz folyamán. A geopolitikai feszültségek, a brüsszeli szankciók és a hazánkat sújtó ukrán olajblokád miatt a kőolaj ára drasztikusan emelkedik. Ez a nyomás a környező országokban és Nyugat-Európában már kíméletlenül lecsapódott a benzinkutakon. Magyarország azonban időben lépett: a kormány a családok, a gazdák és a fuvarozók védelme érdekében bevezette a védett üzemanyagárak rendszerét, amely kiegészült a jövedéki adó uniós minimumszintre történő csökkentésével.

A magyar üzemanyagárak rendkívül kedvezők európai összehasonlításban. Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten

Stop az elszállt üzemanyagárnak

A stratégia sikerét Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legújabb közösségi médiás bejegyzése is igazolja. Az adatok egyértelműek: a magyar modell megálljt parancsolt a drágulásnak.

Magyarországon az egyik legolcsóbb az üzemanyag – a védett ár működik! Megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdákat és fuvarozókat!

– írta a tárcavezető.

A magyar rendszer hatékony pajzsként funkcionál. A kedvezményes üzemanyagot kizárólag magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekbe lehet tankolni, ezzel kizárva a benzinturizmust. Aki megpróbálja kijátszani a rendszert, súlyos bírsággal számolhat. A miniszter posztjának zárómondata egyértelmű üzenet a piaci szereplőknek és a nemzetközi nyomásgyakorlóknak egyaránt: