Újra célkeresztben a Wizz Air – nem zárult le az ügy, jön az újabb vizsgálat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air) teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel – tájékoztatott a hatóság.

Utóvizsgálat folyik a Wizz Air ellen

Megtévesztő gyakorlatot folytatott a Wizz Air

A versenyhivatal még 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a hazai légitársaságra. Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelve az utazókat,

valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóság irányába.

A GVH-t nem győzték meg a benyújtott dokumentumok

Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése. A nemzeti versenyhatóság így utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.