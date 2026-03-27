Gazdasági Versenyhivatalfogyasztók megtévesztéseWizz Air

Újra célkeresztben a Wizz Air – nem zárult le az ügy, jön az újabb vizsgálat

Utóvizsgálatot indított egy légitársaságnál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hatóság most azt ellenőrzi Wizz Airnél, hogy megszüntette-e a korábban jogsértőnek minősített gyakorlatokat, amelyek miatt több százmilliós bírságot kapott.

Munkatársunktól
2026. 03. 27. 10:46
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air) teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel – tájékoztatott a hatóság.

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Megtévesztő gyakorlatot folytatott a Wizz Air

A versenyhivatal még 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a hazai légitársaságra. Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

  • elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelve az utazókat,
  • valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóság irányába. 

A GVH-t nem győzték meg a benyújtott dokumentumok

Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése. A nemzeti versenyhatóság így utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabó bence

Átkeretezés

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
